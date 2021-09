Ex-toplui in verdenking voor onregelmatigheden bij verkoop Anderlecht

Het parket wil de ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck vervolgen voor vermeende onregelmatigheden bij de verkoop van de voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke. Dat bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek aan onze redactie.

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop van RSCA afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of hij de vorige clubeigenaar Roger Vanden Stock, voormalig algemeen manager Herman Van Holsbeeck en ex-CEO Jo Van Biesbroeck doorverwijst naar de correctionele rechtbank.

Het federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

De essentie Het gerechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij de verkoop van de voetbalploeg RSC Anderlecht is afgerond.

'Mitrocash'

Een vierde betrokkene die het parket voor de rechtbank wil zien, is de spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 kwam voort uit een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic, die hij organiseerde. De naam van Van Holsbeeck viel ook in dat dossier. Onderzoeksrechter Michel Claise stelde hem in verdenking van witwassen, schriftvervalsing en omkoping.

Coucke wordt in deze zaak als benadeelde partij gezien. Volgens bedragen die circuleren, zou hij 5 miljoen euro te veel voor de club hebben betaald.

Tijdens de doorlichting van de transfer van Mitrovic vonden speurders aanwijzingen dat de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke wellicht niet volgens de regels was gebeurd. Het viel op dat een bod van 91 miljoen euro van Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens niet aanvaard was. Dat was nochtans hoger dan dat van Coucke.

Volgens onze informatie meent het parket dat bepaalde personen commissies hebben opgestreken bij de verkoop, terwijl ze niet deelnamen aan de onderhandelingen. Coucke wordt in deze zaak als benadeelde partij gezien. Volgens bedragen die circuleren, zou hij 5 miljoen euro te veel voor de club hebben betaald.

Het parket verdenkt verder de gepensioneerde huisadvocaat van RSCA Luc Deleu (Van Landuyt & Vennoten). Het wil hem hetzelfde ten laste leggen als de drie ex-topmannen. Opvallend: Deleu is sinds april bestuurder bij RSC Anderlecht. Hij trad toe tot het beslissingsorgaan van de topclub op voordracht van de zogenaamde 'B-aandeelhouders'. Dat zijn de historische aandeelhouders van Anderlecht die sinds de overname een minderheidsbelang (26%) in handen hebben.

Huiszoekingen

Speurders voerden in maart 2020 een huiszoeking uit in Deleus kantoor in Dilbeek. Vermoed werd dat geld van de verkoop naar zijn rekening was overgemaakt. Bij een dergelijke transactie moet het advocatenkantoor dat de verkoop begeleidt het geld op een eigen derdenrekening parkeren. Dat begeleidend kantoor was niet dat van Deleu, maar het Londense Clifford Chance. De politie voerde gelijktijdig huiszoekingen uit in de Brusselse vestiging in de Louizalaan.

Het parket wil Clifford Chance vervolgen voor valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting. Ook zou een advocaat van dat kantoor zich moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte en witwassen. Een collega wordt verdacht van schending van het beroepsgeheim.

Operatie Zero

Het is onduidelijk of deze acht partijen de enigen zijn die het parket voor de rechter wil zien verschijnen in dit dossier. Het parket had nog meer verdachten geïdentificeerd.