Excessieve commissies voetbalmakelaars in het vizier

CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de makelaarsvergoedingen in het voetbal fors af te toppen.

CD&V komt in een opmerkelijk voorstel met een plafond op makelaarskosten die clubs als aftrekbare kost voor hun vennootschapsbelasting kunnen ingeven.

Het is clubs nu toegelaten makelaarsvergoedingen als beroepskosten in te geven. CD&V-parlementsleden Steven Matheï, Leen Dierick en Servais Verherstraeten willen die aftekbare kosten nu limiteren tot maximaal 3 procent van het jaarloon van de speler.

Dat plafond zou ook gelden voor een commissie op de transfersom als de makelaar optreedt voor een club. Opvallend is dat ook verlieslatende voetbalclubs vennootschapsbelasting zullen moeten gaan betalen voor vergoedingen boven die 3 procent.

De club zal altijd vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over de overdreven commissie, ook als ze verlieslatend is Daan Buylaert Advocaat

'In het voorstel worden de excessieve commissies toegevoegd aan de minimum belastbare basis', zegt Daan Buylaert, advocaat bij het gespecialiseerde kantoor Atfield. 'De club zal dus altijd vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over de overdreven commissie, ook als ze verlieslatend is.'

Ook aan de weinige clubs in de Belgische eerste klasse die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn is gedacht (topclub Racing Genk is een vzw). Zij zullen een bijkomende belasting betalen via de rechtspersonenbelasting.

Gerechtelijk onderzoek

Het mikpunt van het voorstel is duidelijk: makelaars die exuberante commissies opstrijken. In ons land lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar makelaars en hun geldstromen. Bij die onderzoeken kwam aan het licht dat percentages tot 30 procent en meer op de transfersom geen uitzondering is. In het seizoen 2019-2020 betaalden de 24 profclubs liefst 49 miljoen euro aan commissies, terwijl dat bij de 34 Nederlandse profclubs slechts 24 miljoen was.

CD&V wil daar nu paal en perk aan stellen, schrijft Het Nieuwsblad. Omdat het juridisch heikel is zonder meer een verbod in te voeren op commissies boven 3 procent - dat is mogelijk strijdig met de Europese concurrentieregels - kiezen de parlementsleden een andere constructie. Expliciet verboden wordt het niet, maar clubs worden wel fiscaal bestraft.

Speler betaalt makelaar

Het voorstel biedt bovendien een extra stimulus om te bereiken wat CD&V echt beoogt. De fiscale meerkosten gelden niet als de speler zelf zijn makelaar betaalt. Via een omweg wil de partij dus dat niet langer clubs, maar spelers hun makelaar betalen. Dan weten spelers perfect hoeveel ze hun agent betalen, nu is het vaak een ontransparante business die leidt tot excessen en oplichting.