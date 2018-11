F1-baas wil meer diversiteit in paddock

Meer nationaliteiten èn vrouwelijke piloten moeten het Formule 1 diverser maken, vindt topman Chase Carey.

Momenteel bestaat een grote meerderheid van de twintig piloten in de F1 uit Europeanen. 'We willen in de toekomst graag piloten van over heel de wereld in de F1', aldus Carey. 'Dan bedoel ik een Chinese rijder, een Amerikaanse rijder, een Vietnamese rijder...'

Aan de top van de autosport moeten ook meer vrouwen een plaats veroveren, aldus de F1-baas. En dan bedoelde hij niet alleen in de entourage, maar ook in de bolide zelf.

Er zijn nu enkel mannen aan de slag in de Formule 1. In de 69 tot dusver gereden wereldkampioenschappen namen nog maar twee vrouwen de start van een Grote Prijs: de Italiaanse Maria Teresa de Filippis (18 races in 1958 en 1959) en haar landgenote Maria Grazia 'Lella' Lombardi (12 races tussen 1974 en 1976).

De Colombiaanse Tatiana Calderon was de laatste van drie andere vrouwen die deelnamen aan de kwalificaties. Ze nam vorige maand voor Sauber deel aan de kwalificaties in Mexico.

W Series

Volgend jaar wordt alvast een nieuwe raceserie voor vrouwen in de autosport gelanceerd, de 'W Series'. Dit initiatief, mede onder impuls van voormalig coureur David Coulthard, moet de stap voor hen naar de Formule 1 kleiner maken. .

Achttien à twintig vrouwen zullen vanaf mei 2019 tegen elkaar racen, hun namen worden bekendgemaakt na een selectieprocedure. Ze zullen allen achter het stuur zitten van de Formule 3-bolide Tatuus T-318. Het is de bedoeling om zes races te houden op Europese circuits. De komende jaren willen de W Series ook Amerika, Azië en Australië aandoen. Het prijzengeld bedraagt in totaal 1,3 miljoen euro.