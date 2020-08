F1-teams sluiten megadeal om vijf jaar voort te racen

Na maanden onderhandelen hebben de 10 teams in de formule 1 een akkoord gesloten over de nieuwe verdeelsleutel van de opbrengsten tot 2026.

'Het is een ongekend jaar geweest voor de wereld en we zijn trots dat de formule 1 de afgelopen maanden is samengekomen om te racen op een veilige manier', aldus Chase Carey, de topman van Formula 1. Het nieuwe akkoord zal de financiƫn eerlijker regelen en de verschillen tussen de teams op racevlak verkleinen, aldus Carey. Daarvoor werd al een budgetplafond per team ingevoerd.