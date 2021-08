FC Barcelona: 'Messi verlaat de club'

Een aardverschuiving in de voetbalwereld. Het huwelijk dat voor de eeuwigheid leek, is nu toch voorbij: superster Lionel Messi verlaat FC Barcelona na 17 jaar. De club en de speler slaagden er niet in om tot een akkoord te komen over een nieuw contract, nadat het vorige eind juni was afgelopen. 'Beide partijen betreuren dat het uiteindelijk onmogelijk was om de verlangens van de speler en de club te verenigen', luidt het in een persbericht.