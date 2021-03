FC Barcelona kreeg illegale staatssteun

Het Europees Hof van Justitie verwerpt het beroep van de Catalaanse topclub tegen een besluit van de Commissie over illegale Spaanse staatssteun.

De Catalaanse topclub FC Barcelona, die financieel en bestuurlijk in zwaar weer zit, heeft nu ook de laatste ronde verloren in een gevecht met de Europese Unie over oneerlijke belastingvoordelen voor een aantal Spaanse voetbalclubs.