FIFA onder vuur voor nieuwe ethische code

De wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat ze met een nieuwe ethische code een uitweg biedt aan corrupte officials.

Bij de FIFA is sinds deze week een nieuwe ethische code van kracht voor haar mandatarissen en officials. De nieuwe code stuit op felle kritiek omdat het woord corruptie niet in het nieuwe handboek voorkomt, er voor het eerst verjaringstermijnen komen, de FIFA laster als nieuwe overtreding invoert en in de mogelijkheid voorziet een zaak te schikken met het hoofd onderzoek van het ethische comité.

De ingevoerde verjaringstermijnen wekken de schijn van laksheid en lijken een aantal gewezen bobo's van de FIFA - die onderwerp zijn van een groot corruptie-onderzoek - een aflaat te bieden.

De meeste kritiek is er op de nieuw ingevoerde verjaringstermijnen. Die wekken de schijn van laksheid en lijken een aantal gewezen bobo's van de FIFA - dat onderwerp is van een groot corruptie-onderzoek - een aflaat te bieden. Bij inbreuken op de ethische code stopt vervolging als de feiten ouder zijn dan vijf jaar.

In geval van 'omkoping, misbruik van fondsen of matchfixing' stijgt de verjaringstermijn tot 10 jaar. 'Heel toevallig. Net nu is de termijn van 10 jaar in zicht voor de vervolging van tientallen officials voor corruptie bij de toewijzing van het WK van dit jaar in Rusland en dat van Qatar in 2022', stelt de Portugese ex-minister Miguel Maduro.

Ontslagen topman

Maduro is midden vorig jaar na amper acht maanden ontslagen als topman van het ethisch comité van de FIFA.

Sindsdien werpt hij zich op als een felle criticaster van FIFA-baas Gianni Infantino. Maduro beweert, net als een aantal andere met hem ontslagen toplui, door Infantino aan de deur gezet te zijn toen hij de Russische vicepremier Vitaly Mutko - een vertrouweling van president Vladimir Poetin en de sterke man van het Russische organisatiecomité voor het WK - uit het bestuur van de FIFA wilde zetten.

Schermvullende weergave Vitaly Mutko ©EPA

De gewezen Russische minister van Sport Mutko moest opstappen als hoofd van het organisatiecomité na aantijgingen dat hij achter een grootschalig dopingprogramma voor Russische atleten zou zitten. Een tussenkomst van Infantino bij beide onafhankelijke comités zou volledig in strijd zijn met de regels voor goed bestuur bij de FIFA.

Ook de invoering van laster als inbreuk op de ethische code roept vragen op. De vrees is dat het Infantino - die net als zijn voorganger Sepp Blatter een autoritaire stijl verweten wordt - nieuwe munitie in handen heeft om interne kritiek de kop in te drukken.

Slap tegen corruptie

De FIFA ontkent in een officieel statement op haar website dat het slap is in de strijd tegen corruptie. 'De FIFA wordt net strenger dan ooit voor corruptie en omkoping. Voor het eerst is een minimumstraf ingeschreven - minstens een boete van 88.000 euro en vijf jaar schorsing uit elke functie in het voetbal - voor elke official die smeergeld aanvaardt. Daarnaast zijn voor het eerst straffen ingeschreven om op te treden tegen matchfixing', luidt het.

'Het klopt dat nieuwe verjaringstermijnen worden ingevoerd, boven op de al bestaande in de oude code uit 2012. Maar die liggen volledig in lijn met de gangbare praktijk in de rechtspraak, zoals dat ook voor de nieuwe optie tot schikking het geval is.'

De verjaringstermijnen en de mogelijkheid tot schikking liggen volledig in lijn met de gangbare praktijk in de rechtspraak. Wereldvoetbalbon FIFA

'Beide ingrepen dienen net om onderzoek en vervolging efficiënter te doen verlopen. Corruptie blijft ook in de nieuwe regels corruptie', klinkt het nog. 'Laster wordt als inbreuk ingevoerd op voorstel van de ethische commissie, niet enkel om de FIFA te beschermen, maar elke official die betrokken is bij FIFA-events. In het voetbal zijn pogingen tot reputatieschade een beproefde tactiek', besluit de FIFA.

De wereldvoetbalbond zit sinds 2015 in zwaar weer. Het Zwitserse en Amerikaanse gerecht vielen toen binnen in een Zwitsers hotel, waar het jaarlijkse FIFA-congres aan de gang was. Tientallen voetbalbobo's zijn aangeklaagd voor witwaspraktijken en fiscale fraude, nadat de intussen overleden Amerikaanse bobo Chuck Blazer als spijtoptant een boekje opendeed over de praktijken bij de FIFA.

Corruptie blijft ook in de nieuwe regels corruptie. FIFA

Het schandaal leidde tot het ontslag van de Zwitserse FIFA-paus Sepp Blatter en stortte de wereldvoetbalbond in financiële chaos. Alleen dankzij de inkomsten van het WK in Rusland weet de FIFA dit jaar uit de rode cijfers te blijven, na een gecumuleerd verlies van ruim een half miljard euro de voorbije drie jaar. Sponsors trokken hun handen af van het 'toxische merk'. De FIFA zit daarnaast met torenhoge juridische kosten door de corruptiezaak.

Link met Trump

Er is een opvallende link tussen het FIFA-onderzoek en dat naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Alles begon in 2010 met een onderzoek door de Amerikaanse federale politiedienst FBI naar een illegaal gokcircuit van de Russische maffia dat opereerde vanuit de Trump-toren in New York.

De leidende inspecteur reisde voor zijn onderzoek naar Londen, waar hij overlegde met de gewezen Britse spion en specialist van de Russische georganiseerde misdaad, Christopher Steele. Die tipte hem over de massale Russische steekpenningen om het WK in 2018 binnen te halen, wat ten koste ging van een Amerikaanse kandidatuur.