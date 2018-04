FIFA overweegt internationale clubcompetitie

De FIFA verzamelde een consortium van voorlopig anonieme geldschieters uit China, de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten . Zij zouden samen met de Japanse techreus Softbank tot 25 miljard dollar investeren in een radicaal hervormingsplan voor het wereldvoetbal. Dat schrijft de Financial Times donderdag.

Het plan voorziet, volgens het bericht in de Britse zakenkrant, in een uitbreiding van het bestaande wereldkampioenschap voor clubteams. Dat wordt nu ieder jaar georganiseerd tussen de zeven kampioenen van elk continent - namens Europa neemt de winnaar van de Champions League deel - maar wordt volgens het voorstel uitgebreid tot 24 ploegen .

Die Club World Cup zou vanaf 2021 om de vier jaar gespeeld worden met de 24 beste clubteams. Een ander voorstel is een nieuwe internationale competitie voor nationale ploegen die om de twee jaar zou plaatsvinden.

Het hele idee achter de hervorming is dat wereldvoetbal om meer draait dan enkel Europa, zegt een bron aan de FT. 'Voetbal is het grootste sociale event ter wereld met 3 miljard fans, maar er is geen global community naast het Wereldkampioenschap.'