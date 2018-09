FIFA-topman nam privévliegtuig 'om kans op arrestaties te vermijden'

Het sporttribunaal TAS legt in een rechtszaak tegen Jérôme Valcke, de voormalige rechterhand van Sepp Blatter, wangedrag aan de top van de voetbalfederatie FIFA bloot.

Jérôme Valcke, de voormalige nummer twee van de FIFA, heeft dinsdag in beroep een rechtszaak verloren waarin hij zijn ontslag bij de voetbalbond aanvocht. Hij moest opstappen na aantijgingen van belangenvermenging en corruptie. Uitgerekend door de rechtszaak bij het sporttribunaal TAS komt nu een beeld van wanbeleid en belangenvermenging naar boven.

Zo vloog Valcke voor een werkbezoek aan de emir van Qatar met een groot privévliegtuig in plaats van een lijnvlucht te nemen. Dat kostte de wereldvoetbalbond FIFA ruim 136.000 dollar extra.

Ook tijdens een bezoek aan Sint-Petersburg nam hij een privévliegtuig, waarbij zijn vrouw, drie kinderen en de nanny mee vlogen op kosten van de FIFA. Ook de kosten van een privébezoek aan de Taj Mahal in India werden deels op de voetbalorganisatie afgewenteld. In de periode 2011 tot 2013 gaf hij 11,7 miljoen euro uit aan privejets.

Zeer opmerkelijk is dat Valcke zei dat hij enkel maar de orders van Blatter opvolgde door te kiezen voor privévluchten. Volgens Valcke had Blatter afgeraden om lijnvluchten te nemen om niet gearresteerd te worden. TAS merkt daarbij droog op dat dit geen geldige reden is voor een rechtschapen persoon.