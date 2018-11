'FIFA-voorzitter Infantino hielp PSG en City regels omzeilen'

In 2014 gaf Infantino, die toen nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was, fiat aan de twee steenrijke clubs om honderden miljoenen euro's te blijven ontvangen via zwaar overgewaardeerde sponsorcontracten met bevriende partijen. Dit gaat tegen het principe van het FFP in, dat stelt dat sponsorgelden marktconform moeten zijn.