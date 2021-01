FIFA zet hakken in het zand tegen Europese Super League

Voetballers die aan een nieuwe Europese elitecompetitie deelnemen, zullen door de wereldvoetbalbond FIFA geweerd worden van internationale tornooien zoals het WK.

In een gezamenlijk statement met de zes continentale confederaties verzet de FIFA zich tegen een Europese Super League. 'Spelers of clubs die aan zo'n project zouden deelnemen, worden geweerd van de club- en landentornooien die de FIFA of hun respectievelijke confederatie (zoals de Europese voetbalbond UEFA, red.) organiseren.'

Landen zouden hun spelers niet meer kunnen oproepen voor internationale tornooien zoals het Europees of Wereldkampioenschap. Jaarlijks organiseert de FIFA ook een wereldkampioenschap voor clubs. Clubs die zich inschrijven in de Europese Super League zouden ook daarvan geweerd worden.

Heilige graal

Een Europese Super League is al langer de heilige graal voor de rijkste Europese voetbalclubs. De plannen om zich te verzamelen in een gesloten topcompetitie zonder promotie en degradatie worden volgens documenten die The New York Times kon inkijken almaar concreter. Voor de financiering van in totaal 6 miljard euro zijn gesprekken gaande met de Amerikaanse zakenbank JP Morgan.

Het startgeld zou voor elke club 350 miljoen euro bedragen. De wedstrijden in de Super League zouden midweeks gespeeld worden. Het concept moet de Champions League, waarvan het televisiecontract in 2024 afloopt, op termijn vervangen. Het totale prijzengeld in de Champions League bedraagt 2 miljard euro, een som die over 32 teams verdeeld wordt.

Aan het nieuwe format zouden 20 topclubs uit de vijf grote Europese competities deelnemen. Er zouden 16 clubs vast bij betrokken zijn. Daarnaast blijven vier plaatsjes over voor clubs die zich kunnen kwalificeren. Die 20 clubs worden in twee poules van tien verdeeld, waarvan de beste vier zich plaatsen voor een knock-outfase. De finales worden dan in een slotweekend gespeeld.

Stabiliteit

De Super League is het geesteskind van Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, die al jaren pleit om het product voetbal commercieel beter uit te buiten. Hij vond afgelopen zomer een medestander in Joel Glazer, de puissant rijke Amerikaanse mede-eigenaar van Manchester United.

De clubs willen doorduwen nu de coronacrisis hard op het voetbal inhakt. De zekerheid van een gesloten topcompetitie zou hen in financieel stabiel vaarwater brengen. Bayern Munchen, de Duitse kampioen en titelhouder in de Champions League, sprak zich deze week nog uit tegen het idee, maar zei tegelijk dat 'als de topclubs een akkoord vinden, we niet anders kunnen dan meedoen'.

Concurrentieregels

Volgens Jean-Louis Dupont, de Belgische advocaat die in 1995 met het Bosman-arrest een revolutie ontketende in het voetbal, schendt de FIFA met zijn dreigement de Europese concurrentieregels. 'Zo'n gezamenlijke verklaring is een 'beslissing van ondernemersverenigingen', die rechtstreeks in strijd is met het Europese mededingingsrecht', schrijft Dupont in een persbericht.