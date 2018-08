Facebook zendt Spaans voetbal uit in India

Facebook gaat de wedstrijden van de Spaanse eerste klasse de komende drie jaar gratis uitzenden in acht landen in Zuid-Oost-Azië.

Facebook koopt de tv-rechten van La Liga, de eerste klasse in het Spaanse voetbal, voor India, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal en de Malediven. In India alleen heeft Facebook 270 miljoen gebruikers.

Het is onbekend hoeveel Facebook betaalt voor de rechten. De vorige rechtenhouder, elektronica- en mediaconcern Sony, betaalde tussen 2014 en 2018 zo'n 32 miljoen dollar voor de rechten op het Spaanse voetbal in Zuid-Oost-Azië, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens de Spaanse pers krijgt La Liga 90 miljoen euro van Facebook.

Achter de deal schuilt voor zowel La Liga als voor Facebook een doordachte strategie. De grote Amerikaanse techreuzen als Facebook, Amazon, Twitter zijn op zoek naar entertainment en 'content' om meer gebruikers naar hun platformen te lokken en ze langer bij zich te houden. Voetbal en sport zijn daar net als film of muziek uitermate geschikt voor.

Mobiele prijsbrekers

Het moment is ideaal in India. Cricket is er sport nummer één, maar het voetbal wint snel aan populariteit. Niet alleen is er een snel groeiende middenklasse van honderden miljoenen mensen, prijsbrekers op de mobiele markt hebben ervoor gezorgd dat Indiërs massaal en goedkoop streamen op hun smartphone.

Dealmaker met La Liga is Peter Hutton. Die is door Facebook gehaald bij sportnetwerk Eurosport om een livestreaming strategie rond sport op poten te zetten. Er is stilaan sprake van een ware wedloop op tv-sportrechten door de tech-bedrijven.

Facebook zond al wedstrijden uit van de MLB, de Amerikaanse populaire baseballcompetitie, en sloot eerder deze maand een deal om het Spaanse en Italiaanse voetbal uit te zenden in het Verenigd Koninkrijk. Het deed ook een bod van 600 miljoen dollar op het Indiase cricket, maar verloor de strijd van Star India TV Network. Dat is in handen van de Britse mediamogol Rupert Murdoch, wiens medianetwerk Sky co-eigenaar is van de rechten op het Engelse voetbal.

Facebook-concurrent Amazon gaat in het Verenigd Koninkrijk 60 wedstrijden over drie seizoenen streamen van de Engelse Premier League. Het kocht ook de rechten voor het Verenigd Koninkrijk op andere grote livesportevents, zoals de toptornooien in het mannentennis.

Piek-tv-rechten

De gevolgen van de intrede van de techreuzen op sportrechten zijn onduidelijk. Er zijn twee scholen. De ene stelt dat 'piek-tv-rechten' bereikt is: de klassieke tv-zenders zullen minder gaan betalen en de inkomsten van nieuwe spelers zullen dat verlies niet compenseren.

Het meer optimistische scenario is dat de concurrentie tussen klassieke en nieuwe uitzendbedrijven nog een hefboom onder de cashlawine voor populaire sporten zullen zetten.

De Premier League, de grootste competitie op aarde, kreeg voor zijn nieuwe tv-deal in het Verenigd Koninkrijk dit jaar voor het eerst iets minder geld. De verwachting is dat er opnieuw meer geld komt uit buitenlandse tv-deals en voor online streaming. De Engelse clubs zijn min of meer zeker dat ze tussen 2019 en 2022 minstens 10 miljard euro aan tv-rechten doorgestort krijgen.