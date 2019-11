Fietsenfabrikant Eddy Merckx haalt half miljoen op

Belgian Cycling Factory heeft in amper twee dagen een half miljoen euro opgehaald bij de kleine belegger. Het geld dient om het racefietsenbedrijf boven de merken Ridley en Eddy Merckx te digitaliseren.

De 500.000 euro werd opgehaald via het KBC-platform Bolero Crowdfunding. Kleine beleggers tekenen in op een vierjarige obligatie (van nominaal 100 euro) die een brutorendement van 6 procent oplevert. Elke investeerder kon Belgian Cycling Factory maximaal 5.000 euro toestoppen.

Na aftrek van roerende voorheffing komt dat neer op 4,2 procent. Omdat het racefietsenbedrijf elk jaar een kwart van de lening gaat terugbetalen (plus intresten), komt het effectieve globaal rendement over de looptijd uit op 10,8 procent.

Digitaliseren

Belgian Cycling Factory gaat met het geld zijn verkoop digitaliseren . Topman Jochim Aerts: 'Het aankoopproces van een consument speelt zich volledig online af en momenteel kunnen we hem onvoldoende bijstaan met gepaste, persoonlijke informatie. Deze crowdlending helpt ons dichter bij de consument te staan.'

Het fietsbedrijf, dat in 2018 nipt winstgevend was, mikt dit jaar op een nettowinst van 370.000 euro. CEO Aerts belooft de omzet de komende jaren telkens zowat 10 procent hoger te stuwen en de gerealiseerde kasstroom aan te wenden voor schuldafbouw en investeringen.

KBC ziet in de succesvolle kapitaalronde het signaal dat crowdfunding een breed publiek aanspreekt. Via het platform werd dit jaar al bijna 8 miljoen euro opgehaald, tegen 2,8 miljoen over heel 2018 door twaalf kmo's en groeibedrijven.