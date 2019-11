Fietsenfabrikant Eddy Merckx klopt bij spaarder aan

Belgian Cycling Factory wil een half miljoen euro ophalen via crowdlending. Het racefietsenbedrijf boven de merken Ridley en Eddy Merckx wil zo zijn digitalisatie versnellen.

Belgian Cycling Factory klopt aan bij de kleine belegger. Via het platform Bolero Crowdfunding lanceert de Belgische racefietsenamker een crowdlendingcampagne. Het is de bedoeling minimum 475.000 euro en maximum 500.000 euro op te halen.

De inschrijving start op woensdag 6 november om 12 uur en loopt in theorie tot 5 januari. ‘Wij laten de campagne 60 dagen openstaan, maar in de praktijk is dit soort deals veel sneller volgeboekt’, zegt Kristien De Smedt, die bij Bolero Crowdfunding verantwoordelijk is voor het project.

GEEN PROSPECTUS Vermits het om crowdlending gaat en het beoogde bedrag 500.000 euro niet overschrijdt, wordt er geen prospectus uitgegeven. Geïnteresseerde beleggers kunnen wel achtergrondinformatie over Belgian Cycling vinden op de website van Bolero Crowdfunding. Daar leren we onder meer dat het bedrijf in 2018 nipt winstgevend was en voor dit jaar op een nettowinst van 370.000 euro mikt. De racefietsenmaker belooft zijn omzet de komende jaren telkens zowat 10 procent hoger te stuwen en de gerealiseerde kasstroom aan te wenden voor schuldafbouw en investeringen. Voor de obligatielening geeft de specialist in bedrijfsinformatie Dun & Bradstreet een rating van 2, wat wijst op een ‘minder dan gemiddeld risico’. ‘Wij geven die rating enkel ter informatie’, beklemtoont De Smedt.

Concreet geeft Race Productions, de operationele vennootschap van de groep, een obligatielening met een looptijd van 4 jaar uit. De obligaties op naam hebben een nominale waarde van 100 euro. Elke investeerder mag – zoals wettelijk bepaald bij crowdlending - voor maximum 5.000 euro inschrijven.

De obligaties bieden een brutorendement van 6 procent op jaarbasis. Na aftrek van onroerende voorheffing komt dit neer op 4,2 procent. Omdat Belgian Cycling elk jaar een kwart van de lening gaat terugbetalen (plus intresten), komt het effectieve globaal rendement over de looptijd uit op 10,8 procent.

Personalisatie

Met het vers geld wil CEO Jochim Aerts zijn racefietsen het digitale tijdperk inloodsen. In een interview dat De Tijd begin dit jaar had met de Limburgse ondernemer bleek dat Aerts niet alleen het groeipad van zijn racefietsenmerk Ridley wil voortzetten maar ook grote ambities koestert voor Eddy Merckx. Dat iconische fietsenmerk nam hij twee jaar geleden over en wil hij een nieuwe start geven.

Een cruciaal gegeven in de huidige markt voor hoogtechnologische racefietsen is personalisatie. ‘De consument wil geen koersfiets meer kopen als er tegen de gevel van het café waar hij even pauzeert, nog drie andere fietsen staan die er net hetzelfde uitzien’, vertelt marketingverantwoordelijke Thibaut Norga van Belgian Cycling Factory.

Om te personaliseren zijn er tal van mogelijkheden. ‘Je kunt bijna alles kiezen: stuur, zadel, versnellingsgroep… Wij blinken echter uit in de kleur en het design op het kader.’

Om potentiële klanten toe te laten alle mogelijkheden online af te lopen, gaat de fietsenfabrikant een nieuw digitaal platform ontwikkelen. Met een specifieke tool zal iedereen zo zijn unieke droomfiets kunnen samenstellen, vergelijkbaar met wat al enkele jaren mogelijk is als je een nieuwe auto koopt.