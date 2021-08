Financieel wanbeleid duwt wonderkind Messi naar exit bij Barcelona

Met Lionel Messi neemt FC Barcelona straks afscheid van de belangrijkste speler uit de clubgeschiedenis. De Argentijn leidde de Catalanen naar de grootste sportieve successen, maar kreeg ook ongezond veel macht, waardoor de club stuurloos werd.

‘Thank you, Leo.’ Met die gortdroge tweet deed FC Barcelona donderdagavond kond van het afscheid van zijn superster en wereldmerk Lionel Andrés Messi. Bij het bericht hoorde een filmpje van zeven minuten. Daarin kwam alles aan bod wat de 34-jarige Argentijn sinds zijn debuut in 2003 tot de beste voetballer op de planeet maakte, van flitsende versnellingen, vernederende dribbels tot technisch volmaakte doelpunten.

Barcelona nam Messi op 13-jarige leeftijd over van Newell’s Old Boys, een club uit de voetbalgekke Argentijnse grootstad Rosario. Na aanpassingsproblemen - de beschroomde, weinig spraakzame Messi kampte met heimwee - en een hormonenkuur om zijn groei te boosten liep zijn pad bij de Catalaanse topclub steil omhoog. Tien titels, vier keer de Champions League, zeven Spaanse bekers: het Barcelona van Lionel Messi was jarenlang de maat der dingen aan de top van het internationale voetbal.

Na 21 jaar komt aan dat droomhuwelijk een einde, al is dat geen verrassing. Eind vorig seizoen had Messi zijn vertrekwens al bekendgemaakt, maar door de stratosferische afkoopsom van 700 miljoen euro moest hij zijn contract toch uitdoen. Dat liep op 1 juli af, waarop vader en zaakwaarnemer Jorge Messi onderhandelingen aanknoopte met de clubleiding. Die draaiden op niets uit door ‘financiële en structurele obstakels’, laat de club weten. ‘Beide partijen betreuren dat de wensen van de speler en de club niet in te willigen waren.’

Slag om de arm

Het bericht joeg donderdag een schokgolf door het voetbal, al hielden veel volgers een slag om de arm. Het zuinige Twitter-afscheid en de samenzweerderige toon van het clubstatement - ‘de club en de speler hebben een akkoord, maar de regels laten het niet toe’ - voedden de speculaties dat de aankondiging een nieuwe zet is in een miljardenschaakspel en Messi helemaal niet vertrekt.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta en Javier Tebas, de topman van het bedrijf boven de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, zijn verwikkeld in een financiële machtsstrijd. Tebas wil het armlastige FC Barcelona - de club torst een schuld van bijna 1,2 miljard euro - via strenge financiële fairplayregels de duimschroeven aandraaien. Barcelona mag volgend seizoen nog 160 miljoen euro aan lonen spenderen, een kwart van het loonplafond in het seizoen 2019-2020.

Dat strakke financiële carcan is de reden waarom de Spaanse topclubs Barcelona en Real Madrid nog altijd lonken naar een aparte Europese Super League, waarin ze zelf de regels bepalen. Ook hun protest tegen de verkoop van 10 procent van La Liga voor 2,7 miljard euro aan het Britse investeringsfonds CVC - die de clubs voor lange tijd aan La Liga zou binden - valt daardoor te verklaren. Door te dreigen met een vertrek van Messi - hét sportieve en commerciële uithangbord van La Liga - zou Laporta aansturen op een versoepeling van de regels, is de redenering. Officieel doet Laporta die speculaties af als onzin. ‘Ik wil geen valse hoop geven’, zei hij vrijdag. ‘Messi vertrekt. Zelfs zonder hem zitten we boven het loonplafond.’

Financiële krater

Het verhaal van Lionel Messi bij FC Barcelona leest als dat van de op- en neergang van een beschaving. Toen hij in 2007 als piepkuiken zijn doorbraak beleefde, was de A-kern uitgeblust en volgevreten. Pep Guardiola trad een jaar later aan als hoofdcoach en haalde de bezem door de selectie. Vedetten als Ronaldinho en Thierry Henry maakten plaats voor een indrukwekkende armada eigen jeugdspelers. Rond Messi, Xavi, Iniesta en Busquets werd een team gebouwd dat alles won wat te winnen viel.

De Argentijn , die met zijn vrouw en drie kinderen een gigantisch domein betrekt in de Barcelonese voorstad Castelldefels, is voor de buitenwereld een timide stokstaartje, maar kreeg in de club almaar meer macht. Ongezond veel macht, waardoor het sportieve en het financiële beleid alle kanten uitschoot. Om Messi tevreden te houden na het vertrek van zijn boezemvriend Neymar ging de club in het wilde weg spelers aankopen en verwaarloosde ze de jeugdopleiding. Tussen 2014 en 2019 spendeerde Barcelona ruim 1 miljard euro aan transfers, vaak sportieve mislukkingen.