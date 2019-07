Fiscus claimt 674 miljoen van eigenaar Newcastle United

De Britse sportwinkelketen Sports Direct, die eigendom is van miljardair en Newcastle United-eigenaar Mike Asley zegt dat de Belgische fiscus een aanslag van 674 miljoen euro heeft gestuurd.

Een van de beruchtste Britse zakenlui, Mike Ashley, heeft het nu ook aan de stok met de Belgische belastingen. Zijn beursgenoteerde sportwinkelketen Sports Direct stelde de voorbije weken al drie keer zijn de publicatie van zijn jaarcijfers uit. Toen ze gisterennamiddag dan eindelijk werden vrijgegeven biechtte het bedrijf op dat het op 25 juli een betalingsverzoek van de Belgische belastingsdiensten heeft gekregen voor 674 miljoen euro.

Het gaat om BTW, boetes van 200 procent en interesten. De fiscus stelt ook vragen over de fiscale behandeling van goederen die via ons land naar andere buitenlandse filialen gaan. Volgens Sports Direct, dat 35 winkels heeft in ons land, gaat het nog niet om een definitieve aanslag en zal de groep onderhandelen met de fiscus en op alle vragen antwoorden. Het bedrijf verwacht dat er uiteindelijk geen significante claim in de bus zal vallen na deze doorlichting.

Of Sport Direct gelijk zal krijgen, valt af te wachten. Miljardair Asley is alvast gewend om zich halsstarrig aan zijn grote gelijk vast te houden. De schooluitvaller en selfmade man trekt zich van weinig iets aan. Hij staat erom bekend vaak te schelden en ongezouten uitspraken te doen en heeft lak aan regels als corporate governance en transparantie. De mediaschuwe eigenaar van Newcastle United is vaak in de statribune terug te vinden, in een voetbaltruitje en met zijn portefeuille en mobiele telefoon in een plastic zak.

Retailgenie

Maar bovenal is hij een retailgenie dat door sluwe trucs en achterpoortjes een imperium met 968 winkels en meer dan 4 miljard euro omzet uitbouwde. Dat gebeurde vooral door de overname van concurrenten die na een harde concurrentiestrijd in moeilijkheden waren gekomen. Ook nam Ashley tal van kwakkelende merken over van Donnay, Dunlop tot Lonsdale.

Recent volgde de overname van het Britse warenhuis House of Fraser. Dat bedrijf zorgt nu voor slechte cijfers: de winst daalde met 6 procent en het bedrijf geeft geen vooruitzichten voor het lopende boekjaar door de moeilijke turnaround bij House of Fraser. Die aankoop wordt door Ashley bestempeld als een mogelijke vergissing. 'Op een schaal van 5, me 1 zeer slecht en 5 zeer goed zit House of Fraser op 1', klinkt het.