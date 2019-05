Fitnesskoning laat spoor van gedupeerden achter

Dick Vande Vyvere en zijn partner, sleutelfiguren van de fitnesssector in ons land, zitten sinds kort in de cel. Ze laten een miljoenenput en mogelijk tientallen gedupeerden achter, ontdekte De Tijd. ‘Het heeft nog lang geduurd voor hun kaartenhuis in elkaar stortte.’

Dick Vande Vyvere (56) kreeg zijn koosnaam ‘fitnesskoning’ en veel aanzien niet zomaar. Dat de groep Basic-Fit de marktleider is in de Belgische fitnesssector heeft ze voor een groot stuk aan hem te danken. Met zijn ketens Passage Fitness en JustFit, uitgebouwd na andere stielen en ongelukken en na hun verkoop via omwegen bij Basic-Fit beland, legde hij mee de basis voor dat succes. Als zoon van een groothandelaar in auto-onderdelen kreeg hij de ondernemersmicrobe met de paplepel ingegoten. De Britse miljardair-ondernemer Richard Branson van het Virgin-imperium is een van zijn helden.

Maar nu is Vande Vyvere van zijn voetstuk gevallen. Zaterdag meldde De Tijd dat hij en zijn partner Marleen Veldeman (58) in de gevangenis zitten. De juiste beschuldigingen zijn nog niet bekend, maar de aanhouding volgt op drie klachten van niet-terugbetaalde leningen en een veroordeling in januari wegens een poging tot oplichting van de bekende zakenman Christian Dumolin. Vande Vyvere kreeg toen onder meer drie maanden voorwaardelijk. In maart werd hij persoonlijk failliet verklaard.

Onderzoek van De Tijd, gebaseerd op documenten en gesprekken met zeven gedupeerden die anoniem willen blijven, legt bloot dat er veel meer aan de hand is. Vande Vyvere en Veldeman laten al ruim tien jaar een spoor van dubieuze financiële constructies, niet-afgeloste leningen en tal van gedupeerden achter zich. Alleen al drie vonnissen in Gent en Antwerpen veroordeelden Vande Vyvere en zijn firma’s tot de terugbetaling van bijna 6 miljoen euro, maar het is nog wachten op het geld.

Van Ferrari tot stofzuiger

Dat is maar een deel van het verhaal: een lijst met beslagberichten, meestal gekoppeld aan vonnissen, van eind vorig jaar vermeldt over een periode van drie jaar 18 schuldeisers voor een bedrag van ruim 20 miljoen euro. Zowat alles van het koppel is aangeslagen: van een flat op de zeedijk in Knokke, ander vastgoed en een Ferrari 430 - tekens van een luxueus leven - tot zelfs de stofzuiger. Soms vingen de deurwaarders bot, bijvoorbeeld toen de inboedel van een huis verkocht was en weer aan hen verhuurd werd om het beslag te omzeilen. Of toen de huisraad na een gedwongen verkoop toch weer in de woning opdook. Veldeman probeerde ook tevergeefs de flat in Knokke te redden.

20 miljoen Beslagleggingen De voorbije drie jaar legden 18 partijen die meer dan 20 miljoen euro tegoed hebben van Dick Vande Vyvere en zijn vrouw, beslag op hun eigendommen.

Bij de schuldeisers zijn particulieren en vennootschappen zoals TrustCapital van Dumolin, maar ook overheden (federaal, Vlaams en de provincie Oost-Vlaanderen) en de banken KBC, ABN AMRO en Crelan. De lijst is zeker niet volledig: er is nog sprake van vele kleinere slachtoffers voor meestal lagere bedragen die (nog) geen actie ondernamen. Bij de particulieren, waar de bedragen soms toch in de miljoenen lopen, gaat het om zakenpartners, managers en personeel van de fitnessclubs en zelfs klanten.

Miljoenen te goed

De modus operandi was telkens nagenoeg dezelfde. Volgens de gedupeerden hingen Vande Vyvere en Veldeman, om leningen los te weken, verhalen op over tijdelijk geldtekort of zakelijke projecten waarin ze mee zouden investeren, maar dat uiteindelijk niet of slechts beperkt deden. ‘Hij beloofde 3 miljoen, maar het was hoop en al 300.000 euro. Zelf heb ik miljoenen te goed van hem’, zegt een slachtoffer.

Schermvullende weergave Dick Vande Vyvere bouwde onder meer de fitnessketen Passage Fitness First uit. Het leverde hem de koosnaam ‘fitnesskoning’ op. ©Twitter

Ook de terugbetaling van het geld bleef meestal uit. ‘Telkens opnieuw beloofden ze dat alles zeker betaald zou worden. Ze stelden een datum voorop en zetten alles zelfs op mail. Elke keer bleken het loze beloften’, zegt iemand anders. ‘Ze zetten hele constructies op om maar tijd te winnen. Pas onder grote druk kwamen ze met een paar kleine bedragen voor de pinnen’, getuigt een derde gedupeerde. ‘Hij heeft mijn zaak geruïneerd’, zegt een vierde.

Nochtans verdiende Vande Vyvere goed geld - het bedrag is onbekend - door zijn ketens te verkopen. Maar de gedupeerden kregen steevast te horen dat het geld vastzat in een fonds in Azië, mogelijk in Singapore, waar hij zonder verliezen of toestemming van anderen niet aan kon. Meer dan eens vroeg hij zijn geldschieters extra bedragen om zijn kapitaal vrij te krijgen.

Bonnie en Clyde

Het bleef niet bij praatjes. Vande Vyvere legde bewijzen voor van tegoeden, onder meer van 15 miljoen euro in India en 100 miljoen in Singapore. Maar er is twijfel over de echtheid van die stukken. ‘Met het document dat ik zag, is zo goed als zeker geknoeid’, zegt een slachtoffer met kennis van digitale technieken. Een betalingsbelofte van een Nederlandse holding, een ander bewijs, was waardeloos omdat Vande Vyvere zijn deel van de deal niet nakwam. Hij gaf ook dezelfde aandelen van een vennootschap meermaals in pand.

Sommigen begrijpen niet dat het Gentse gerecht niet eerder in actie kwam. Al zeker zes jaar lopen juridische procedures tegen Vande Vyvere. Zelfs na zijn veroordeling in januari in de zaak-Dumolin probeerde hij nog bij een bekende vastgoedpromotor een flat van ruim 5 miljoen euro te kopen. Slachtoffers en gewezen adviseurs van het koppel zijn streng. ‘Bonnie en Clyde’, valt te horen. ‘Hij is ontzettend creatief in het manipuleren van mensen’, zeggen meerdere bronnen.

Hongkong

Hier en daar geeft iemand Vande Vyvere nog het voordeel van de twijfel. ‘Hij is mogelijk zelf opgelicht’, valt te horen. Anderen denken dat het koppel wel degelijk ergens geld geparkeerd heeft, maar zich nu onvermogend laat verklaren om te ontsnappen aan zijn schuldeisers. Waar dat geld dan zit, is onduidelijk. Vaststaat dat de twee een Hongkongs investeringsvehikel hebben met de naam Mardick, een samentrekking van hun voornamen. Hoeveel geld daarin zit, is niet meteen duidelijk.

Hij wou zich kunnen aansluiten bij de echte rijken. Daarvoor moest alles wijken. Een slachtoffer

Als motief schuiven sommige bronnen hebzucht naar voren. ‘Hij wou zich kunnen aansluiten bij de echte rijken. Daarvoor moest alles wijken’, zegt een slachtoffer. ‘Ik kan van geld geld maken’, zei hij altijd’, aldus iemand anders. ‘Ze zijn zodanig geobsedeerd door centen dat ze in een bubbel leven. Het heeft nog lang geduurd voor hun kaartenhuis in elkaar stortte. Dit is een kroniek van een aangekondigde aanhouding’, zegt iemand die hen professioneel bijstond.