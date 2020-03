Flanders Classics en Club Brugge maken combo voor Vlerick-opleiding

De Vlerick Business School biedt masterstudenten een speciale opleiding sportbusiness. Ze doet dat met steun van Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, en voetbalclub Club Brugge.

Een intensief bootcamp van drie weken, in sportbusiness en -management. Dat is waar 26 masterstudenten aan de Vlerick Business School aan zijn begonnen. De primeur komt er mee op initiatief van Bob Madou, de commerciële chef bij de voetbalclub Club Brugge, en Tomas Van Den Spiegel, de topman van Flanders Classics. Dat wielerbedrijf van de sportondernemer Wouter Vandenhaute, beheert een groot deel van het veldrijden en zes Vlaamse voorjaarskoersen, waaronder de Ronde van Vlaanderen.

De opleiding is een optie boven op de gespecialiseerde bootcamps die al bestaan voor sectoren als energie, gezondheidszorg en consumentengoederen. Ze komt er wegens de ontwikkelingen op sportgebied. De Europese sporten - vooral voetbal - werken in navolging van grote sporten in de VS zoals basketbal, honkbal en American Football als echte bedrijfstakken. Sport kan, als onderdeel van de entertainmentsector, al 20 jaar onafgebroken groei voorleggen.

Die evolutie vraagt nieuwe competenties en profielen in het management. 'De economische impact van sport als business neemt de komende jaren exponentieel toe. Het is een specifieke sector waarvoor je niet zomaar kan rekruteren in het traditionele bedrijfsleven. Er is nood aan een grotere groep van hoogopgeleide profielen, ook in België, om competitiever te worden', zegt Van Den Spiegel.

Door de professionalisering heeft de sector nood aan hardcore businessprofielen, die ook kennis hebben van de sportwereld, ziet ook Philippe Baecke, de programmadirecteur bij Vlerick. 'Tyas Kastelijn, de nieuwe commercieel manager van AA Gent die zijn carrière begon bij SV Zulte Waregem, is als alumnus van onze masteropleiding een goed voorbeeld.'

Voor Club Brugge en Flanders Classics is het een slimme manier om zich te mengen in de war for talent. Via Vlerick krijgen ze toegang tot topprofielen, kunnen ze zich als een interessante werkgever in de markt zetten en tonen dat een carrière bij hen even interessant is als in klassieke sectoren.

De studenten krijgen een crashcursus sportindustrie. 'Het is een groot ecosysteem van clubs, federaties, bedrijven, media en het publiek. Dat maakt het zo interessant', zegt Baecke. Een belangrijk onderdeel is digitale innovatie, de nieuwe heilige graal in de sportsector. 'De grote Amerikaanse competities en het rijke Engelse voetbal experimenteren volop met het gebruik van data en de mogelijkheden ervan, zoals virtual reality en artificiële intelligentie', zegt Baecke. Hij is zelf een specialist in data-analyse en werkte voor Telenet en enkele grote banken. 'De grote clubs hebben tegenwoordig datawetenschappers in dienst, voor de scouting, de analyse van spelersprestaties en hun commerciële werking.'

Het commerciële gebruik van online fandata staat nog in zijn kinderschoenen. Ook daarrond wil Madou met de studenten werken. Een deel van de cursus bestaat uit businesschallenges. Club Brugge vraagt een model dat via een gepersonaliseerde, digitale relatie met fans hun loyaliteit beloont en versterkt. Van Den Spiegel komt dan weer met een van de grote problemen in het wielrennen: het zakenmodel in de wielrennerij steunt te eenzijdig op sponsors als bron van inkomsten. Flanders Classics wil dat de studenten een innovatief zakenmodel voorstellen voor nieuwe cashstromen in het wielrennen.

Club Brugge noch Flanders Classics betaalt Vlerick voor de opleiding. 'Het is een testcase, waarbij de twee bedrijven hun expertise en netwerk inbrengen. Dat kan veranderen als we vanuit Vlerick een soort center of excellence in sportbusiness uitbouwen. Dan kan wel aan sponsoring gedacht worden', stelt Baecke.