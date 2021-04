Florentino Pérez, spil in het mislukte plan voor de SuperLeague...

Judas, slang. Terwijl Juventus-voorzitter Andrea Agnelli met alle zonden overladen is voor zijn rol in de mislukte paleisrevolutie in het voetbal, is het spotlicht gedraaid naar Florentino Pérez (74). Die geldt als de spil van het plan om een scheurliga op te richten als alternatief voor de Champions League van de Europese voetbalbond UEFA.

Op de Super League staan Pérez’ vingerafdrukken. In de backoffice wemelt het van figuren en bedrijven uit zijn zakelijke netwerk, zoals het Spaanse investeringsfonds Key Capital en de Amerikaanse zakenbank JPMorgan. De Süddeutsche Zeitung meldt dat achter JPMorgan in werkelijkheid Saoedische miljarden schuilgaan. En wie mag in Saoedi-Arabië voor miljarden het moslim-Las Vegas bouwen? Met een extraatje van 150 miljoen voor Real Madrid erbovenop? Juist, Florentino Pérez. Die Saoedische connectie zou verklaren waarom Manchester City en PSG - in handen van niet-Saoedische Arabische royals - de Super League niet zagen zitten.

De bouwondernemer met een geschat fortuin van 2 miljard euro ziet Real Madrid als een droomfabriek, of een filmstudio die wereldwijd blockbusters met supersterren aanbiedt. Na zijn aantreden als voorzitter in 2000 lanceerde Pérez de Galácticos, een sterrencast op het voetbalveld.

Die insteek is bepaald door zijn wonderjaren. Hij groeide op met het eerste sterrenelftal van Real. Alfredo Di Stéfano, Paco Gento en Ferenc Puskas waren Galácticos avant la lettre. Dat gouden tijdperk doen herleven was de reden waarom Pérez in de jaren 90 een mislukte en in 2000 een gelukte gooi deed naar het voorzitterschap. Onder zijn bewind - door slechte resultaten – verdween hij tussen 2006 en 2009 van het toneel - won Real vijf landstitels, maar vooral vijf keer de Champions League. Geen club in Europa doet beter.

Terwijl zijn cocomplotteurs plooiden onder een storm van kritiek en zich een na een terugtrokken, blijft Pérez voor de Super League pleiten. Al houden ook Barcelona-preses Joan Laporta en Agnelli (Juventus) in iets besmuikter termen vol dat de liga er moet komen.

Tolwegen Het voetbal is niet het enige toneel waar Florentino Pérez strijd levert. Zijn Grupo ACS - een conglomeraat met 180.000 werknemers, 35 miljard euro omzet en 574 miljoen nettowinst - heeft 10 miljard veil voor Autostrade per l’Italia, de grootste uitbater van tolwegen in Italië. Galácticos Pérez is de bedenker van het concept Galácticos: Real Madrid met voetballers als filmsterren. Omdat Real na 30 jaar droogte in 1998 en 2000 de Champions League won, had Pérez een campagnestunt nodig om dat jaar tot voorzitter van Real verkozen te raken. Dat deed hij met de belofte superster Luis Figo van aartsrivaal Barcelona naar Real te halen. Daarna volgden onder meer nog Zinedine Zidane, Ronaldo en David Beckham. Suikeroom Pérez is samen met Barcelona-preses Joan Laporta als enige van de Dirty Dozen geen eigenaar van zijn club. De Super League zou een oude vrees oplossen: dat Real financieel voorbijgestoken wordt door clubs die financieel gedopeerd worden door rijke suikerooms. Een liga - waarin clubs naar Amerikaans voorbeeld de inkomsten herverdelen en de uitgaven beperken - garandeert een gelijk speelveld.

Het is geen toeval dat net die drie clubs volharden. Ze kreunen het zwaarst onder de coronapandemie. Pérez stelt dat de hervorming van de Champions League - met weer meer geld voor de topclubs - vanaf 2024 te laat komt. ‘Dan zijn we allemaal dood.’ Hij gelooft niet meer in de Champions League. ‘Pas spannend vanaf de kwartfinale en de jeugd haakt af.’

Real Madrid zag zijn recordomzet van 757 miljoen euro van het seizoen 2018-2019 vorig jaar dalen naar 715 miljoen. Het operationele verlies van netto 100 miljoen is door spelersverkopen herleid tot een break-even. Niet in de rekening zitten de gemiste inkomsten. In zijn prognoses voor het lopende seizoen mikte Real op 900 miljoen euro omzet, een cijfer dat de club door corona met bijna 300 miljoen moest verlagen.

De gemiste centen zijn cruciaal om de schuldenput te dempen, klinkt het overal. Maar daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. De jaarrekening leert dat de schulden erg beheersbaar zijn tegenover de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda), een goede graadmeter om te checken of een bedrijf in staat is cash te genereren. De voorbije tien seizoenen bleek Real met bijna 400 miljoen euro winst voor belastingen een geldmachine.

Die cashmotor draait op een voldoende hoog toerental om Real aan zijn verplichtingen te laten voldoen. De club heeft een serieuze leninglast door de renovatie van haar stadion en de verdere uitbouw van haar trainingscentrum tot een complex van 120 hectare. Maar zelfs als je die meetelt, blijft de vaststelling dat de balans gezond oogt. Conclusie: de corona-impact is duidelijk, maar niet dramatisch.

Een financiële coronaput heeft veel weg van een drogreden. Pérez’ pleidooi voor een Super League is ook niet nieuw. Als commerciële reus voelt hij zich door lilliputters gebonden. Hij heeft geen zin meer in matchen tegen Huesca of Getafe, en wil alleen nog de allerbeste zo veel mogelijk tegen elkaar. Om het in filmtermen te zeggen: Real wil alleen nog in Hollywood spelen, niet langer in het indiecircuit.