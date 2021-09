Fornieri lonkt naar Standard Luik (bis)

Het is de tweede keer dat Fornieri - die geen commentaar kwijt wil - zijn zinnen zet op een investering in de Luikse voetbalclub. Na maandenlange gesprekken bleek er in de herfst van vorig jaar een akkoord in de maak, dat bepaalde dat Fornieri de helft van de aandelen van voorzitter Venanzi zou overnemen. Daarbovenop zou een kapitaalinjectie komen om de Rouches extra ademruimte te geven.