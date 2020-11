François Fornieri stapt niet in Standard

De onderhandelingen over een instap tussen de farmaondernemer François Fornieri en de Luikse voetbalploeg Standard zijn afgesprongen. Dat meldt de club in een persbericht.

In augustus had Standard aangekondigd dat Fornieri, de CEO van farmabedrijf Mithra, de helft van de aandelen van voorzitter Bruno Venanzi zou overnemen. Die zou zijn rol als voorzitter behouden en in tandem met Fornieri fungeren als gedelegeerd bestuurder.