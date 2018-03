Franse sporters doen Basic Fit met een kwart groeien

De beursgenoteerde fitnessgroep Basic Fit werd vorig jaar op ongeveer alle niveaus e en kwart groter , blijkt uit de jaarcijfers die ze dinsdag publiceert . De omzet groeide met 26 procent tot 326 miljoen euro. Het bedrijf kreeg er 102 nieuwe vestigingen bij, wat het totaal op 521 brengt. Basic Fit telt mede daardoor nu 1,5 miljoen leden, wat 26 procent meer is dan in 2017. En de brutobedrijfswinst (ebitda) ging 25 procent hoger tot 100 miljoen euro.

Plafond bereikt in Benelux

In de Benelux plafonneert de groep namelijk stilaan. In Nederland heeft Basic Fit nu 152 fitnesscentra (vier meer dan in 2016) en in België 167 (acht meer dan vorig jaar). Maar in Frankrijk openden de Nederlanders vorig jaar 87 fitnesscentra, wat het totaal er op 160 brengt.