'Fysiek door de muur gaan is mijn basis'

Judoka Matthias Casse (22) werd deze week op het officieuze WK in Parijs de nieuwe wereldwijde nummer één in de gewichtsklasse tot 81 kilogram. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik ben niet zo materialistisch ingesteld. Mijn medailles zijn me het dierbaarst, omdat ze mijn prestaties symboliseren. De belangrijkste liggen op het bureau in mijn kamer, ik woon nog thuis. Immaterieel zijn er mijn familie en mijn doorzettingsvermogen. Als ik een doel heb, ga ik er totaal voor. Ik ben ook goed georganiseerd en niet snel uit evenwicht te brengen.’



Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Veel mensen. Bij Fudji-Yama in Boom zag Guy Wils als eerste mijn potentieel. Hij doet nog altijd veel voor mij, naast veel anderen in de club. Op m’n elfde ging ik naar de topsportschool, waar meerdere trainers me hun technieken bijbrachten, zoals de Cubaan Franklin Pereira Reyes. Bij de junioren gaf Philip Laats me zijn mentale hardheid door. En onze bondscoach Mark van der Ham staat al mijn hele seniorencarrière aan mijn zij.'

'Ook mijn ouders hebben immense offers gebracht. Ze brachten me vroeger overal naartoe. En zo jong op internaat gaan, weg van huis, was een grote stap, maar zij boden alle steun. Dat doen ze nog altijd.’



Investeert u ook in anderen?

‘Ik probeer maximaal aan mezelf te werken. Maar ik merk dat ik ook een boegbeeld ben voor de jeugd. Ik krijg veel berichten en trainingsaanvragen.'

Ik hoor op een olympisch podium thuis. Matthias Casse Judoka

'Op mijn eerste fandag vorig jaar was er veel meer volk dan ik had verwacht: zo’n 200 judoka’s op de mat, hun vrienden en families ernaast. En ze kwamen van ver. Ik voel de verantwoordelijkheid en wil iets terugdoen. Wie me iets vraagt over topsport, zal ik zo goed mogelijk sturen.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Het goud op het WK voor junioren in 2017, denk ik. Toen gingen alle deuren richting senioren open.’



Gaat u soms in het rood?

‘Fysiek door de muur gaan - die onzichtbare barrière waarna je je grenzen verlegt - is een van de basics van mijn sport. Het gebeurt niet op elke training, maar toch bijna. Daarnaast onderschatten mensen vaak hoe zwaar topsport mentaal is. In judo zit je bovendien in een rechtstreeks gevecht: is de ene onzeker, dan voelt de andere dat meteen. Zeker in verlengingen is de mentaal sterkste haast per definitie de winnaar.'

'Het is deels een kwestie van persoonlijkheid, maar het is ook trainbaar. Je moet het in het rood gaan gewend worden. Helemaal kapot zijn, en denken: ‘Ik heb dit al gedaan, ik kan het opnieuw.’ En als je dat niet doet op training, lukt het ook niet in een wedstrijd. Mijn mentale dieptepunt waren de drie knie-operaties - de laatste dateert van toen ik 16 was. Terwijl ik iedereen zag trainen en beter worden, moest ik bij de kine oefeningetjes doen.’



Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mark van der Ham, mijn manager Robin Jacobs, en mijn ouders. Dat ik vrijgezel ben, komt deels door de sport. Het is druk, ik ben vaak in het buitenland, en ik heb ook graag wat tijd voor mezelf. Dan is het moeilijk iemand anders genoeg liefde te geven.’



Is uw balans in evenwicht?

‘Judo bepaalt al jaren mijn leven. Ik offer er veel voor op. Feestjes laat ik aan me voorbijgaan, mijn vrije tijd gaat op aan mijn studie procestechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voor elke competitie moet ik 4 à 5 kilogram afvallen: dat zijn niet de leukste momenten. Ik kom op veel plaatsen, maar zie daar vooral de sportzaal en het hotel. En skiën is er niet meer bij. Dat is voor na mijn carrière. Maar ik ben gelukkig.'

'In dat opzicht is mijn leven wel in balans. De belangrijkste winst is natuurlijk toernooiwinst. Het plezier van een boegbeeld te zijn is een mooi extraatje. Als kindjes verlegen een foto komen vragen, herken ik mezelf van vroeger. Voor hen ben ik nu de grote judoka.’



Wat wilt u zeker nog realiseren?