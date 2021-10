Gazelle-eigenaar wordt mondiale nummer een na overname Cannondale

Pon betaalt 810 miljoen dollar (700 miljoen euro) voor Dorel Sports, dat behalve Cannondale en Schwinn ook nog merken als GT, Mongoose, Caloi en IronHorse omvat. Het fietsenbedrijf is goed voor een omzet van 1,2 miljard dollar (1 miljard euro). Dorel Industries is ook het moederbedrijf van bekende merken van baby- en kinderproducten als Maxi-Cosi, Quinny en Bébé Confort.

Het management van Dorel Industries, het moederbedrijf van Dorel Sports, staat achter de deal. Die is wel nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders. De verwachting is dat de overname voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 kan worden afgerond.

Imperium in tien jaar

Pon werkt al tien jaar aan zijn fietsenimperium, dat intussen 1,5 miljard euro omzet realiseert. Het familiebedrijf zette in 2012 zijn eerste stappen op de fietsmarkt met de overname van Gazelle. Later volgde de aanschaf van Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, en het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling.