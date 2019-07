Geen Europees voetbal voor KV Mechelen

Het is nog niet duidelijk of een andere Belgische club de plaats van de Mechelaars mag innemen op Europees niveau.

KV Mechelen mag komend seizoen dan toch geen Europees voetbal spelen. Nadat de Europese voetbalbond UEFA dinsdag beslist had dat de Belgische club aan de Europa League mocht meedoen, oordeelde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) woensdag dat Mechelen het Europese ticket moet inleveren.

De Europese voetbalunie had al aangegeven dat het oordeel van het BAS het besluit ongedaan zou kunnen maken. Bestuurders van de club zijn schuldig bevonden aan competitievervalsing.

'We hebben alleen de beslissing binnengekregen en nog geen motivatie. De club wacht die af en zal die eerst bestuderen voor ze zal reageren', liet Mechelen op zijn website noteren.

Croky Cup

Mechelen mag komend seizoen wel gewoon uitkomen in de hoogste Belgische voetbalklasse. Ook de gevreesde puntenaftrek blijft uit. Wel is de club voor een jaar uitgesloten van deelname aan het Belgische bekertoernooi, de Croky Cup.

Het was door het winnen van die prijs dat Mechelen Europees voetbal had afgedwongen. De Belgische voetbalbond KBVB zegt alles in het werk te willen stellen zodat toch vijf Belgische clubs aan de Europese toernooien kunnen deelnemen. Daar is echter geen zekerheid over. De UEFA voert intussen haar eigen tuchtonderzoek.

AA Gent

De beslissing van de UEFA is voor verschillende partijen hoogdringend. Over acht dagen staat de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma tussen het Roemeense Viitorul Constanta en een Belgisch team, Antwerp of eventueel nog AA Gent.