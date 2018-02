Geen prijsrecord voor topmatchen Premier League

Tegenvaller

De opbrengst van de veiling van de tv-rechten is een forse tegenvaller voor de Premier League. De tv-rechten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron voor de clubs in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De miljoenen van BT en Sky maakten het de clubs mogelijk om record-transferbedragen en bijbehorende lonen voor de allerbeste spelers te betalen.

Dat de inkomsten lager uitvallen heeft een aantal oorzaken. De concurrentie tussen BT en Sky is sinds eind vorig jaar een stuk minder, waardoor er geen enorm opbod tussen de twee partijen is geweest. BT had eind vorig jaar al laten weten dat zijn ambities voor het live uitzenden van sportwedstrijden stevig verminderd zijn en dat het prima kan leven met 'een tweede plaats' achter Sky. Verder sloten Sky en BT in december een deal waardoor BT vanaf volgend jaar ook de zenders van Sky Sport in zijn televisie-aanbod mag opnemen.