Gent plooit voor tv-deal met Eleven Sports

De club meldt in een communiqué dat het zich bij het collectief aansluit 'vanuit de overtuiging dat onderlinge solidariteit nodig en noodzakelijk is'.

De Buffalo's deden eerst moeilijk omdat ze de televisierechten liever terug aan de huidige rechtenhouders hadden gegeven, het telecomtrio Proximus, Telenet en Voo. Maar omdat Eleven Sports met 105 miljoen euro per seizoen iets meer bood dan de telco's besloten de profclubs vorig week in zee te gaan met de sportzender.

Met uitzondering van Gent en Antwerp. Nu de eerste is geplooid, is het uitkijken hoe lang Antwerp het been nog stijf houdt. Voorzitter Paul Gheysens blies de deal om een andere reden op. Hij wil een groter deel van de taart. Antwerp krijgt in het nieuwe contract 5 miljoen euro per seizoen, terwijl Club Brugge bijna 13 miljoen casht. 'Ze moeten ons een beetje meer geven. Niet te veel, maar toch wat we waard zijn.'