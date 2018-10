Gerecht heeft bewijzen van vervalste topmatchen

Door gesjoemel van scheidsrechters zijn onder meer voetbalwedstrijden in de Play-off I gemanipuleerd.

Het gerecht meent over ‘harde bewijzen’ te beschikken dat verschillende wedstrijden zijn vervalst het afgelopen voetbalseizoen. De matchfixing zou deze keer niet draaien om weddenschappen op voetbaluitslagen, zoals dat het geval was in het vorige grote voetbalschandaal rond de gokchinees Zheyun Ye.

In het nieuwe gerechtelijk onderzoek zou het gaan om afspraken die zijn gemaakt met scheidsrechters. Onder andere om een welbepaalde speler zeker geen rode kaart te geven omdat zijn transfer op tafel lag. Het zou ook gaan ook om het vervalsen van een volledige match om een bepaalde club te bevoordelen, bevestigen welingelichte bronnen. Het is in dit matchfixingluik van het onderzoek dat woensdag twee topscheidsrechters, Sébastien Delferière en Bart Vertenten, zijn opgepakt voor verhoor.

Moeskroen

Over welke matchen de speurders harde bewijzen hebben, wilden onze bronnen niet zeggen ‘om het onderzoek niet te hypothekeren’. Want tijdens de verhoren zouden nog andere gefixte matchen boven water kunnen komen. De speurders kijken volgens onze informatie ook naar topmatchen in Play-off I. Dat is het afsluitende deel van de competitie, waar de topzes-ploegen van het reguliere seizoen strijden om de titel.

Het gonst al langer van de geruchten over wedstrijdmanipulatie in het Belgisch voetbal. Daarbij valt de naam van voetbalclub Moeskroen. Voetbalclub Westerlo, intussen tweedeklasser, diende vorig jaar na de degradatie een eerste strafklacht in voor wedstrijdvervalsing. De club voelde zich bekocht omdat Moeskroen zich op de laatste speeldag in extremis wist te redden door een 0-2 zege op Kortrijk. Door het schabouwelijke vertoon van een aantal spelers zijn vraagtekens bij die match geplaatst. Noch Vertenten noch Delferière floot die wedstrijd, waardoor het onderzoek naar de twee refs over andere wedstrijden moet gaan.

Afvoerputje

Moeskroen staat bekend als het open afvoerputje van de Belgische voetbalbeerput, die lang gesloten bleef. Het is een publiek geheim dat Moeskroen de facto in handen is van makelaars, wat verboden is volgens de regels van het Belgisch voetbal. Door schimmige constructies en stromannen valt dat moeilijk te bewijzen. Meerdere clubs verzetten zich de voorbije jaren vruchteloos tegen de licentie voor de ‘makelaarsclub’ Moeskroen, zeg maar het toegangsticket om profvoetbal te mogen spelen.

Onder impuls van de nieuwe eigenaars Dieter Penninckx en Olivier Somers - die gisteren ook is opgepakt - deed KV Mechelen dit jaar een nieuwe poging. Het voelde zich na de degradatie naar tweedeklasse bekocht en stapte naar het gerecht. De club wilde een grondig onderzoek of het effectief klopt dat Moeskroen in handen is van Pini Zahavi en Fali Ramadani, topmakelaars en sleutelspelers in het internationale topvoetbal.

Eigen wetten

De drieste actie van KV Mechelen viel erg slecht in de Pro League, de koepel van 24 profclubs. Er werd druk gezet op Penninckx en Somers om het niet op de spits te drijven. Ze kregen de boodschap dat ze zouden kunnen fluiten naar hun tv-geld als ze doorzetten met hun strafklacht. Het toont aan hoe het Belgische voetbal zichzelf als een aparte wereld met eigen wetten en regels ziet.