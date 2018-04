Gerecht onderzoekt fraude bij voetbalclub Moeskroen

De ondernemers Dieter Penninckx en Olivier Somers zetten het grof geschut in om hun club KV Mechelen in eerste klasse te houden. Ze dienen een strafklacht voor fraude in tegen de ‘makelaarsclub’ Moeskroen.

De Brusselse onderzoeksrechter Patrick De Coster voert een gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting door de voetbalclub Moeskroen na een strafklacht met burgerlijkepartijstelling die is ingediend door KV Mechelen. Dat bevestigt het parket.

Schermvullende weergave Dieter Penninckx ©Photo News

Met die stap grijpt Mechelen naar grof juridisch geschut. De Vlaamse ondernemers Dieter Penninckx (Brantano) en Olivier Somers (Gemaco) - sinds dit jaar de nieuwe eigenaars van de traditieclub KV Mechelen - hopen dat de onderzoeksrechter onomstotelijk vastlegt dat Moeskroen al jaren in handen is van buitenlandse makelaars. De regels van de Belgische voetbalbond verbieden dat spelersmakelaars eigenaar zijn van een club.

Huiszoekingen

Nu het dossier op het bord van de onderzoeksrechter ligt, kan hij onder meer het bevel geven tot huiszoekingen, ondervragingen en telefoontaps. Volgens KV Mechelen zou Moeskroen valse stukken en geantidateerde documenten hebben gebruikt om te verhullen wie de echte eigenaar is.

Dieter Penninckx en Olivier Somers Dieter Penninckx is topman van het beursgenoteerde FNG, de groep boven de schoenenreus Brantano en de modemerken Etam en Fred&Ginger (460 miljoen euro omzet). Samen met Olivier Somers - van het promotieartikelenbedrijf Gemaco en via zijn investeringsbedrijf Monu ook eigenaar van het sportmarketingbedrijf Wave - kocht hij eind vorig jaar KV Mechelen. Het duo betaalde samen 4 miljoen euro voor 70 procent van de club, toen een koopje voor een traditieclub. Maar KV Mechelen degradeerde naar het financiële vagevuur van 1B, wat de investering een pak complexer maakt.

Waardoor de licentiecommissie van de voetbalbond - die op basis van vooral financiële criteria oordeelt of clubs een licentie krijgen om profvoetbal te spelen - om de tuin zou zijn geleid. Moeskroen kreeg onlangs zijn licentie voor volgend seizoen.

Moeskroen is al jaren het zorgenkind van het Belgische voetbal. Twee ‘supermakelaars’ - de Israëli Pini Zahavi en de Albanese Macedoniër Fali Ramadani - zouden er sinds 2015 de plak zwaaien. Die datum valt samen met het verbod op ‘third party ownership’ (TPO), dat de wereldvoetbalbond FIFA in die periode invoerde.

Dat mechanisme komt erop neer dat privépartijen aandelen kunnen kopen in de economische transferrechten van een voetballer, wat bij een doorverkoop flinke winst oplevert. Makelaars omzeilen dat verbod door clubs - vaak in financiële nood - te kopen en zo de winst uit transfers op te strijken.

Zahavi en zijn kompaan zouden zich achter een resem schermvennootschappen en familiale stromannen verstoppen om elke directe link met de Waalse club te vermijden. Vooral enkele constructies waarbij aandelen zijn overgedragen, doen vragen rijzen.

Maltees bedrijf

Moeskroen kwam in 2015 in handen van het Maltese Gol Football, waar Zahavi achter schuil zou gaan en dat 8,5 miljoen zou hebben betaald voor 90 procent van de club. Nog geen half jaar later verkocht Gol zijn aandelen voor 10 euro aan Latimer Limited, een Maltees bedrijf in handen van een neef van Zahavi.

Die constructie is onlangs weer opgezet. Latimer verkocht zijn aandelen voor 10 euro aan een buitenlands bedrijf, dat in handen is van de Thaj Pairoj Piempongsant. Die wordt gepresenteerd als de nieuwe eigenaar van Moeskroen.

10 Aandelen Bij Moeskroen wordt telkens een constructie opgezet waarbij de aandelen voor 10 euro verhuizen naar een buitenlandse vennootschap. Dat is recent opnieuw gebeurd bij de verkoop aan de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant.

Officieel knipten de Zahavi’s met de deal hun banden met Moeskroen door. Maar er zijn sterke vermoedens dat Piempongsant en Zahavi door een gezamenlijk voetbalverleden onder één hoedje spelen. Piempongsant dook dit weekend overigens in Griekenland op, waar hij de virtueel failliete topclub Panathinaikos kocht.

In het Belgisch voetbal wordt al jaren strijd geleverd tegen de ‘makelaarsclub’ Moeskroen. Meerdere clubs - Cercle Brugge, Lierse, OH Leuven, Westerlo en Lommel - trachtten de voorbije jaren te verhinderen dat Moeskroen zijn licentie kreeg. Ze haalden bakzeil bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), het beroepsorgaan waar licenties kunnen worden aangevochten.

Ongeziene demarche

KV Mechelen, dat zich na degradatie naar tweede klasse bekocht voelt, kiest nu met een strafklacht voor een ongeziene demarche in het Belgische voetbal. Die stap is onderdeel van een juridische drietrapsraket.

Bijna alle profclubs zijn het gedonder met Moeskroen beu, maar niemand durft het gaspedaal in te duwen.

KV Mechelen gaat ook bij het BAS in hoger beroep tegen de pas afgeleverde licentie voor Moeskroen en probeert daarnaast via een kortgeding van de voetbalbond af te dwingen dat het volgend seizoen als 17de club wordt toegevoegd aan eerste klasse.

De strafklacht hield KVM nog even achter de hand, maar omdat de club weinig animo voelt bij de bondsbonzen om door te pakken, zet het nu toch de stap.

Pini Zahavi en Fali Ramadani Pini Zahavi en Fali Ramadani zijn machtige sleutelspelers in het wereldvoetbal. De ex-journalist Zahavi was als makelaar van de Braziliaan Neymar betrokken bij diens recordtransfer voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG. Hij staat dicht bij Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, hielp bij de verkoop van Manchester City aan de koninklijke familie van Abu Dhabi en kent vrijwel alle Europese voetbalbobo’s persoonlijk. De gewezen restaurantuitbater Ramadani controleert de transfermarkt op de Balkan, een kweekvijver van talent waar Belgische clubs graag in vissen.

Westerlo diende vorig jaar na degradatie uit eerste klasse ook een strafklacht in voor wedstrijdvervalsing. Maar geen enkele club durfde het aan Zahavi rechtstreeks aan te vallen.

Moeskroen kondigde vorige week zelf aan gerechtelijke stappen te ondernemen toen bekendraakte dat Malinwa in beroep ging bij het BAS en een kortgeding aanspande. ‘Het is het vierde jaar op rij dat onze club vanuit Vlaanderen wordt aangevallen. Dat moet stoppen’, stelde voorzitter Patrick Declerck.

Ongeschreven regel

Niet toevallig zet KV Mechelen als eerste de aanval in. Bijna alle profclubs zijn het gedonder met Moeskroen beu, maar niemand durft het gaspedaal in te duwen. Het is een ongeschreven regel in het Belgische voetbal dat clubs elkaar niet via het strafrecht bestoken.

De afspraak is de strijd te beperken tot de aparte cenakels van het sportrecht. Wie de regels aan zijn laars lapt - dat geldt ook voor clubs die spelers in dienst nemen die zonder transfervergoeding hun contract bij hun vorige club verbreken - wacht de pariastatus.

Veel clubs zijn ook bang om tegen de kar te rijden van de machtige makelaars Zahavi en Ramadani. De zwaargewichten vormen samen met Jorge Mendes, de makelaar van Cristiano Ronaldo, de wereldtop.

Kartelafspraken

De nieuwelingen Penninckx en Somers hebben echter lak aan de kartelafspraken in het voetbal. Ze kregen de voorbije maanden een crashcursus in de aparte voetbalzeden.

Schermvullende weergave Pini Zahavi. ©Photo News

De voorbije dagen is zwaar druk uitgeoefend vanuit de Pro League, de koepel van de 24 profclubs, om alles niet op de spits te drijven. KVM kreeg de boodschap dat het zal kunnen fluiten naar zijn tv-geld als het effectief strafklacht zou indienen.