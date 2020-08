Gerecht valt binnen bij makelaar Kevin De Bruyne

Op adressen van Patrick De Koster, bekend als makelaar van Rode Duivel Kevin De Bruyne, zijn huiszoekingen geweest.

Dat is aan De Tijd bevestigd. 'Er zijn effectief huiszoekingen geweest door de onderzoeksrechter in Brussel in een dossier van het federaal parket', meldt de woordvoerder van het federaal parket. Meer informatie wil het gerecht voorlopig niet kwijt.

Vlezenbeek, Knokke en Senegal

Volgens onze info vielen speurders donderdagochtend binnen op drie adressen van De Koster: in Vlezenbeek, in Knokke en in Senegal, waar de makelaar geregeld verblijft. De huiszoekingen zouden geen uitstaans hebben met Operatie Zero, het grote gerechtelijke onderzoek naar fraude en witwascarrousels in het voetbal dat al enkele jaren aan de gang is. Het is voorlopig onduidelijk waar het dossier rond zou draaien.

