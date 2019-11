Gevallen fitnesskoning vrijgelaten

De kamer van inbeschuldigingstelling van Gent heeft beslist Dick Vande Vyvere vrij te laten.

Dick Vande Vyvere was lange tijd een van de bekendste personen in de Belgische fitnesswereld. Met de uitbouw van de fitnessketens Passage Fitness First en JustFit, die later belandden bij Basic-Fit, lag hij mee aan de basis van de uitbouw van de sector in ons land.

Maar in mei raakte bekend dat hij en zijn partner Marleen Veldeman achter de tralies belandden op beschuldiging van onder meer oplichting. Hij bleek toen een heel spoor van gedupeerden achter zich gelaten te hebben.

Veldeman werd in september vrijgelaten, maar hij bleef nog in de gevangenis. Enkele weken geleden heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent echter beslist ook Vande Vyvere vrij te laten, bevestigt zijn advocaat Hans Rieder. Of dat gebeurde onder voorwaarden is niet bekend. De man zat ongeveer vijf maanden in de cel. Het strafonderzoek tegen hem wordt voortgezet.