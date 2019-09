Ghelamco verliest laatste strohalm voor bouw Eurostadion

De projectontwikkelaar Ghelamco krijgt definitief geen vergunning om het Eurostadion te bouwen op parking C van de Heizel in Brussel.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen, een Vlaamse administratieve instantie om in beroep te gaan tegen geweigerde bouwaanvragen, stuurt het Eurostadion helemaal terug naar af. De Raad verwerpt het beroep dat bouwheer Ghelamco had aangetekend tegen het besluit van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) begin 2018 om geen omgevingsvergunning te geven. Dat bestaat uit een gecombineerd pakket van een bouw- en milieuvergunning.

EK voetbal

Het stadion met 60.000 zitjes had de Brusselse locatie moeten worden voor het EK voetbal in 2020. Dat wordt voor het eerst in verschillende Europese steden gespeeld. Maar Brussel moest zich terugtrekken nadat Schauvliege had geweigerd een vergunning af te geven.

De reden was dat het Eurostadion, waar ook onder meer parkings en een innovatiecampus aan gekoppeld zijn, volgens Schauvliege niet conform de ruimtelijke plannen waren. Dergelijke plannen vormen de juridische onderbouw van bouwprojecten en leggen vast wat kan en niet kan.

Ghelamco was van oordeel dat het onder het vastgelegde maximum van 50.000 vierkante meter was gebleven. Maar Schauvliege dacht daar anders over. Ghelamco hield het volgens haar alleen op 45.000 vierkante meter omdat het bedrijf alleen het veld en de tribunes meetelde. De minister en haar adviseurs vonden dat ook de horeca in het stadion, de kleedkamers en de vip- en eventruimte moesten worden meegeteld. Daardoor overschreed het project ruimschoots het opgelegde plafond.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft Schauvliege nu gelijk. Ghelamco kan in principe nog cassatieverzet aantekenen. Ook een aangepast project is nog mogelijk, al is de vraag hoe realistisch dat is. De voetbalbond en het sporteventbedrijf Golazo deden intussen een tegenvoorstel voor een renovatie van het bestaande Koning Boudewijnstadion.