Glorie op de Champs-Elysées

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

Toen Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez nog niet was, schreef hij voor de Colombiaanse krant El Espectador onder meer over de koers. Het was halfweg de jaren 50 en Ramón Hoyos was er de grote kampioen. In Europa onbekend, maar hij won vijf keer de Ronde van Colombia.

Márquez’ verhalen over Hoyos werden, toen hij later terecht de Nobelprijs Literatuur won, alsnog gebundeld in 'De kampioen van Colombia' en al wie later over koers schreef, werd zo definitief verbannen tot meerijden in het peloton der verliezers. Al is er prachtige literatuur. Tom Lanoye schreef een gedicht dat ‘Gent-Wevelgem’ heet, er zijn mooie verhalen van Wilfried de Jong, Kees van Kooten en Paul Fournel. Allez, drie tips: lees ‘Het zweet der goden’, van Benjo Maso, ‘De renner’ van Tim Krabbé en ‘Un vélo dans la tête’ van Jean-Louis le Touzet.

Met die laatste zitten we in Parijs, waar de Tour zondag aankomt. Dat doet hij sinds 1975 op de Champs-Elysées, waar Walter Godefroot de eerste winnaar was. Jacques Chirac schudde hem de hand en het scenario in Parijs is sindsdien zo goed als altijd hetzelfde. Er wordt in groep gespurt. Een enkeling komt er solo aan (de Belg Pol Verschuere deed dat), één keer spurtten gele trui Bernard Hinault en tweede geklasseerde Joop Zoetemelk er voor de dagzege (Hinault won, hij gunde niemand een kruimel) en natuurlijk was er die historische tijdrit in 1989. Zo vaak beschreven, dat het hier niet meer moet.