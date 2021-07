Gokbedrijf Napoleon Games trekt sponsoring Deceuninck-Quickstep op

Het Belgische gokbedrijf Napoleon Games verlengt de sponsoring van Deceuninck-Quickstep, het wielerteam van Patrick Lefevere, tot 2024. Het gaat bovendien flink meer betalen dan in de aflopende deal.

Na het afhaken van hoofdsponsor Deceuninck is rond het profwielerteam een commerciële reshuffle bezig. Het was al bekend dat de overblijvende hoofdsponsor Quick-Step zes jaar langer aan boord blijft, tegen een hoger bedrag. Ook Napoleon Games verlengt nu tot 2024 en legt daarvoor meer centen op tafel. Om hoeveel het precies gaat, wil het team noch Napoleon Games kwijt. Het nieuws wordt bekendgemaakt tijdens de persconferentie op de rustdag van de Tour.

Geen hoofdsponsor

Napoleon Games wordt niet de vervanger van pvc-producent Deceuninck. 'De samenwerking wordt groter, maar we worden geen hoofdsponsor', zegt topman Tim De Borle van Napoleon Games. Het logo van Napoleon Games - dat nu klein op de rechterbovenborst op de rennersshirts prijkt - krijgt in principe vanaf volgend seizoen wel een prominente plek. 'Dit is een belangrijk moment voor de toekomst van dit team', reageert Patrick Lefevere. 'We zijn blij dat Napoleon nog een meer belangrijke sponsor wordt de komende drie jaar.'

Napoleon Games was al prominent als sponsor aanwezig in het Belgische voetbal. Nu wordt het ook meer zichtbaar in het wielrennen.

Napoleon Games was de voorbije jaren al prominent als sponsor aanwezig in het Belgische voetbal. Nu wordt het bedrijf ook meer zichtbaar in het wielrennen. Tom Boonen, oud-renner uit de stal van Patrick Lefevere, duikt tegenwoordig op in campagnes van Napoleon Games rond verantwoord online gokken. 'Deceuninck-Quickstep past goed bij het imago dat ook Napoleon Games wil uitstralen: de combinatie van thrill (opwinding) en entertainment. En het is een goed platform om te beklemtonen dat mensen verantwoord moeten spelen en dat er wel degelijk risico's aan gokken verbonden zijn', zegt Tim De Borle.

Waterland

Napoleon Games - opgericht door de gokondernemer wijlen Willy Michiels - is in handen van het investeringsfonds Waterland. Het combineert online gokken met een fysieke aanwezigheid via de casino's van Middelkerke en Knokke en tientallen kleinere speelhallen overal te lande.