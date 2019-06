Gokbedrijf Unibet nieuwe shirtsponsor Club Brugge

Club Brugge ontvangt in de grootste sponsordeal uit zijn geschiedenis 6 miljoen euro voor twee seizoenen.

Gokbedrijf Unibet vervangt vanaf volgend seizoen aircobedrijf Daikin als officiële shirtsponsor van topploeg Club Brugge. Unibet stond afgelopen seizoen op de schouder van het Club-shirt, maar verhuist in een opgewaardeerde deal naar de meest prominente plek. Unibet betaalt volgens ingewijden 6 miljoen euro voor twee seizoenen, drie keer meer dan de Daikin-deal. Het gaat om de grootste commerciële deal uit de geschiedenis van de West-Vlaamse topclub. Het bedrag staat voor bijna 10 procent van de totale omzet die Club vorig jaar draaide, inclusief transferinkomsten (68 miljoen euro).

De goksector in het Belgische topvoetbal Antwerp: Star Casino Club Brugge: Unibet (shirtsponsor) AA Gent: Napoleon Games Cercle Brugge: Napoleon Games (shirtsponsor) Standard: Circus Casino & Sport KV Kortrijk: 36win.be Charleroi: Nationale Loterij KV Oostende: Betfirst Anderlecht: Nationale Loterij, Betway Moeskroen: Star Casino (shirtsponsor) Genk: Betfirst Sint-Truiden: Golden Palace Waasland-Beveren: Circus.be (shirtsponsor) Eupen: geen Zulte-Waregem: Betfirst Beerschot: geen Lokeren: Casino Belgium KV Mechelen: Golden Palace

De club is naar eigen zeggen benaderd door zowat alle gokbedrijven in Europa. Dat heeft alles te maken met de verstrenging van wetgeving, die bedoeld is om de snel oprukkende gokindustrie de pas af te snijden. In België zijn vanaf 1 juni strengere regels rond reclame van kracht. Die wordt op radio, tv en online verboden tijdens live sportwedstrijden. Alleen voor en na de wedstrijd mag er nog reclame zijn, niet langer tijdens de rust en helemaal niet in zendschema's met kinderprogramma's. Per reclameblok mag er nog één gokspot worden getoond, met een totaalverbod voor 20u 's avonds.

Door de verstrenging keren de gokbedrijven terug naar het klassieke advertentiemodel. Unibet krijgt bij Club naast plek op de shirts ook led-reclameborden naast het veld. Club Brugge is de enige Belgische club waarmee Unibet een sponsorcontract heeft. Het is wel nog de officiële sponsor van de Pro League, de koepel van 24 profclubs. Die deal geeft het bedrijf onder meer plek op de interviewpanelen en andere commerciële platformen tijdens wedstrijden. De Unibet-woordvoerder laat verstaan van plan zijn die zichtbaarheid af te bouwen. Wettelijk is dat met de nieuwe reclameregels niet verboden, maar het bedrijf stelt dat 'het in lijn ligt met wat de overheid beoogt met de nieuwe regels'.

De deal met Club bewijst hoe dominant de goksector wordt in het voetbal. Overal in Europa - Spanje en Engeland op kop - prijken goklogo's op shirts van teams uit het topvoetbal of sluiten clubs en gokbedrijven lucratieve sponsordeals. De moeder boven Unibet, de van oorsprong Zweedse Kindred Group met hoofdkantoor op Malta, sponsort via haar elf verschillende gokmerken de clubs Borussia Monchengladbach, PSG, Leeds, Middlesbrough, Derby County, Preston, Glasgow Rangers en Southampton. Unibet betaalde recent 171 miljoen euro om van 2020 tot 2032 hoofdsponsor te worden van het Zweedse topvoetbal.

In België sponsort de goksector vijftien van de zestien clubs die vorig seizoen in eerste klasse uitkwamen. Enkel Eupen is gokvrij, omdat gokken ingaat tegen de islamitische waarden van de Qatarese eigenaar Aspire. De Belgische profclubs ontvingen vorig jaar 68 miljoen euro aan sponsoring van bedrijven, berekende auditkantoor Deloitte. Het meeste geld kwam van de industrie, gevolgd door kledingsector, telecom, banken en de gokindustrie. Die verdeelt zijn geld netjes over vijf topclubs en de andere negentien profclubs.

Kritiek

Club krijgt kritiek voor de deal. Het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol en drugs meent dat shirtreclame aanzet tot gokken. De kritiek heeft ook te maken met de groeiende zorg bij beleidsmakers en preventiewerkers over snel stijgende gokcijfers in ons land. De Vlamingen hebben in 2018 220 miljoen euro vergokt, liefst 2,5 keer meer dan vier jaar geleden. De kansspelcommissie, de waakhond van de goksector, stelde tijdens het WK voetbal vorig jaar een opvallende stijging in gokgedrag vast. Het aantal spelers verdubbelde van 50.000 à 60.000 per dag naar 125.000 tijdens de matchen van de Rode Duivels om na het WK terug te vallen tot 85.000. Enkele tienduizenden spelers bleven dus hangen en gokken geregeld online.

De kritiek is ook dat Club er zijn waarden mee te grabbel gooit. Voetbalclubs pakken graag uit met sociaal verantwoord ondernemerschap, hun verbindende bijdrage aan de samenleving en community-werking. De Pro League benadrukte in een recent rapport de cruciale rol van de clubs in de sociale ontwikkeling van het land: met 27.933 vrijwilligers, 4,3 miljoen volgers op sociale media en 231 jeugdspelers onder contract.

Club stelt dat het management niet over één nacht ijs is gegaan. De club geeft toe dat het commerciële motief een hoofdrol speelt. Zakelijk mikt Club erop zijn jaarlijkse weerkerende vaste inkomsten uit commerciële werking - tv-geld, sponsoring, horeca en merchandising - te maximaliseren. Dat moet het bedrijf boven de club minder afhankelijk maken van volatiele, onzekere inkomsten uit koop en verkoop van spelers.

Maatschappelijke rol

Tegelijk benadrukt Club dat het zich bewust is van zijn maatschappelijke rol. En dat het met geen enkel ander gokbedrijf dan Kindred in zee zou zijn gegaan. 'Unibet is als onderdeel van de Kindred Group één van de grootste spelers op de markt, volledig vergund via de kansspelcommissie, een voorloper op het vlak van verantwoord spelen en heeft een duidelijke link met sport', stelt commercieel directeur Bob Madou. Kindred Group heeft als gokbedrijf een clean imago met notering op de beurs van Stockholm duidelijk aandeelhouderschap en transparante rekeningen. Dat is vrij uitzonderlijk in een wereld vol schimmige bedrijven met hoofdkwartier in belastingparadijzen buiten Europa. Club vindt de keuze voor Kindred weinig verschillend van sponsordeals met bierbrouwers, die ten slotte ook een verslavend product verkopen. De kritiek - ook van de eigen fans op de sociale media - wijst er wel op dat de gokindustrie een controversiële partner blijft.

De jeugdteams van Club zullen niet met shirts van Unibet spelen. Dat is ook verboden sinds de invoering van recente wetgeving. Club Brugge zal Unibet ook weren van shirts in kleine maten voor de jonge fans. Op alle communicatie zal ook duidelijk de boodschap worden gegeven verantwoord te gokken, luidt het.