Grieks kind van sans-papiers schrijft basketbalsprookje

Exact een halve eeuw nadat basketlegende Kareem Abdul-Jabbar de Milwaukee Bucks zijn tot nu enige NBA-titel had bezorgd, deed Giannis Antetokounmpo die stunt nog eens over.

Alles aan de Milwaukee Bucks-sterspeler Giannis Antetokounmpo (An-te-to-koen-po) is 2021. De vedette staat symbool voor Europa anno nu. Giannis is een kind van de nieuwe Europese migratiesamenleving, ontstaan uit legale en illegale mensenstromen.

Zijn Nigeriaanse ouders zijn deel van de grote groep mensen die nog altijd zonder toegangsrecht de Europese zuidelijke buitengrenzen oversteekt en in parallele circuits een bestaan opbouwt. Er loopt zo een directe lijn van Giannis naar de politieke crisis rond de hongerstakers - mensen zonder verblijfsrecht die documenten eisen - in ons land.

Er loopt een directe lijn van Giannis naar de politieke crisis rond de hongerstakers - mensen zonder verblijfsrecht die documenten eisen - in ons land.

Begin jaren 90 verkasten zijn ouders van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos naar Athene. Giannis was de eerste 18 jaar van zijn leven statenloos. Pas toen hij dankzij zijn baskettalent in 2013 naar de VS kon, kreeg het gezin met vijf zonen de Griekse nationaliteit. Antetokounmpo is de vergrieksing van hun familienaam Adetokunbo.

Zonnebril of handtas

Giannis groeide op in de buitenwijk Sepolia in Athene. De kans zit erin dat Belgische toeristen een zonnebril of handtas op straat zijn aangeboden door een NBA-kampioen.

Alles veranderde met de Griekse scout Spiros Velliniatis. Die was als coach van profclub Filathlitikou op zoek naar talent. Hij was volgens de overlevering op zoek naar Thanasis Antetokounmpo - die nu net als zijn broer Giannis bij de Bucks speelt. Maar daarbij botste hij op een ander spelertje: Giannis.

Giannis had er aanvankelijk niet veel zin in. Griekenland is een grote basketnatie, maar Giannis was als kind van Nigeria verzot op voetbal. Hij wilde profvoetballer worden. Pas toen de club zijn ouders aan een inkomen van 500 euro per maand hielp, ging de 13-jarige Giannis overstag.

500 inkomen Pas toen de club zijn ouders aan een inkomen van 500 euro per maand hielp, ging de 13-jarige Giannis overstag.

Het duurde nog eens drie jaar voor Giannis begon te geloven dat hij een toekomst had als profbasketter. Daarvoor voetbalde hij liever, vertoonde weinig trainingsijver en kapte er zelfs een paar keer helemaal mee.

MVP van de finale

Wat goed is, komt erg snel. In 2013 werd hij als 15de in het talentselectieprogramma van de NBA - de draft - gekozen door de Bucks. Afgelopen nacht besliste hij in Game Six tegen de Phoenix Suns de NBA Finals met 50 punten - net niet de helft van de punten van de Bucks. Hij is uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale. In 2019 en 2020 was hij ook telkens beste speler van de competitie. Met zijn 26 jaar is hij jonger dan toen Michael Jordan en LeBron James hun eerste NBA-titel wonnen.

Giannis is ook heel erg nu omdat hij een tanker is met de snelheid van een speedboot. In de NBA is er een generatie spelers - unicorns worden ze genoemd - die groot en zwaar zijn, maar door ongeziene snelheid en beweeglijkheid spelen als kleine mannetjes.

Giannis is ook heel erg nu omdat hij een tanker is met de snelheid van een speedboot. In de NBA is er een generatie spelers - unicorns worden ze genoemd - die groot en zwaar zijn, maar door ongeziene snelheid en beweeglijkheid spelen als kleine mannetjes.

Giannis is 2,10 meter, weegt 110 kilo en heeft een spanwijdte van 2,21 meter. Ter vergelijking: Romelu Lukaku is 1,91 en weegt 93 kilo. Aan dat wonderlijke lijf dankt Giannis ook zijn bijnaam 'The Greek Freak'. Het doet hem oneer aan, want Giannis is net als Lukaku uitzonderlijk pienter.

Naar Tokio

Giannis is heel 2021 omdat hij mee het gezicht is van grote Europese kracht in de NBA. De Sloveen Luka Doncic (22) is nog zo'n absolute superster in de NBA. Beide komen straks in principe in actie op de Spelen.

Ook zijn team Milwaukee Bucks is een product van deze tijd. De club is eigendom van een groepje dat fortuin vergaarde in de financiële sector. Investeringsfondsen zijn dezer dagen almaar nadrukkelijker commercieel actief in de wereld van de sport.

Minder van nu is de loyaliteit van Giannis. Hij speelt al zijn hele carrière bij de Bucks en verlengde vorig jaar zijn contract met vijf seizoenen. Daarvoor ontvangt hij 228 miljoen dollar salaris, exclusief sponsordeals. Grote NBA-vedetten verkiezen tegenwoordig grote steden als New York, LA of Miami, liefst met nog wat supersterren rond zich.

228 miljoen Contract Giannis tekende vorig jaar een nieuw vijfjarig contract voor 228 miljoen dollar. Het bedrag loopt elk jaar op tot bijna 52 miljoen dollar in 2025-2026.