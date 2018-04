Griekse Panathinaikos valt in handen Thaise eigenaar Moeskroen

De noodlijdende Griekse topclub Panathinaikos wordt overgenomen door Pairoj Piempongsant. Dat is ook de nieuwe sterke man bij eersteklasser Moeskroen.

Panathinaikos-eigenaar Giannis Alafouzos maakte officieel bekend dat de club verkocht is aan het 'Pan Asia Fund en diens vertegenwoorder Pairoj Piempongsant'. De Griekse reder en media-ondernemer verkoopt zijn aandelen voor een symbolische euro aan de weinig bekende Thaise zakenman. Die legt in ruil 47 miljoen euro op tafel. Daarvan is 13 miljoen bedoeld voor schuldverlichting. Nog eens 20 miljoen gaat naar transfers voor volgend seizoen.

Transferverbod

Traditieclub Panathinaikos is diep gevallen. De club uit Athene met 20 titels - alleen rivaal Olympiakos doet in Griekenland beter - staat tegenwoordig 10de op 16 clubs in de competitie. Door een massieve schuldenlast van minstens 50 miljoen euro kan de club amper investeren in spelers. Panathinaikos werd al acht jaar geen kampioen meer.

De ploeg werd recent ook drie punten in de competitie afgetrokken omdat het ex-speler Jens Wemmer zijn achterstallig loon niet betaald had. Schuldenlast is ook de reden waarom de Europese voetbalbond Uefa Panathinaikos een internationaal transferverbod heeft opgelegd en een schorsing van een jaar om in Europese competities te spelen.

Redder in nood is het Pan Asia Fund die de eerste buitenlandse eigenaar van een Griekse club wordt. Eigenaar Giannis Alafouzos had eind vorig jaar aangekondigd dat hij van de club af wilde. Hij had sinds hij aan boord kwam in 2012 zelf al tientallen miljoenen euro in de club gepompt, maar zag het niet zitten nog meer geld in een bodemloze put te storten.

Er was nog een poging van Dimitris Giannakopoulos, de eigenaar van de basketclub Panathinaikos, om ook de voetbalclub over te nemen. Maar hij viste achter het net.

De constructie met Panathinaikos doet sterk denken aan hoe die ook rond voetbalclub Moeskroen is opgezet. De club is officieel overgedragen aan een met Piempongsant verbonden vennootschap voor 10 euro, een overdracht die bij vorige overnames de voorbije jaren telkens op dezelfde manier is opgezet.

Er rijzen al langer serieuze vragen bij het eigenaarschap van Moeskroen. Daar zouden spelersmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani de lakens uitdelen. Zahavi is de makelaar die de Braziliaan Neymar voor het recordbedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG bracht, terwijl Ramadani de belangrijkste makelaar is op de Balkan. Beide heren behoren met Gestifute van Jorge Mendes, de man achter Cristiano Ronaldo, tot de absolute top van makelaars ter wereld.

Stromannen

Het is verboden dat makelaars eigenaar zijn van een club. Daarom zouden de twee werken met een hele resem schermvennootschappen en stromannen, onder wie de neven van Zahavi, om elke directe link te mijden. De band werd vorige maand officieel helemaal doorgeknipt met de verkoop aan Piempongsant.

Maar opnieuw worden daar serieuze vraagtekens bij geplaatst. Piempongsant presenteert zich als de stichter van financieel advieskantoor en investeringsfonds Empire Asia, die in een vroeger leven actief was achter de schermen van de Thaise politiek. Hij zou onder meer gewerkt hebben als adviseur van de premier.

Piempongsant en Zahavi zijn geen vreemden voor elkaar. Beide troffen elkaar onder meer aan tafel bij de verkoop van Manchester City aan zijn huidige eigenaar, sjeik Mansour. Er wordt gefluisterd dat Piempongsant en Zahavi bij Moeskroen onder één hoedje spelen.

Schermvullende weergave Pairoj Piempongsant zat mee aan tafel bij de verkoop van Manchester City aan zijn huidige eigenaar, de sjeik van Abu Dhabi. ©AFP