Groen licht voor reshuffle bij Anderlecht

Wouter Vandenhaute neemt de fakkel over van Marc Coucke als Anderlecht-voorzitter. Dat is dinsdag ook officieel bekrachtigd door de raad van bestuur. De financiële redding van de club moet wel nog grondig uitgewerkt worden.

De nieuwe sterke man Wouter Vandenhaute moest van de raad van bestuur groen licht krijgen voor een shake-up van de leiding en de financiën bij Anderlecht. Behalve twee onafhankelijke bestuurders zetelen bij paars-wit vier vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouders Marc Coucke en zijn vennoot Joris Ide (die samen 74% van de aandelen hebben) en drie van de minderheidsaandeelhouders. Die laatsten waren niet bijzonder opgezet dat ze in het ongewisse werden gelaten over de deal tussen Coucke en Vandenhaute, waardoor de vergadering veel meer dan zomaar een formaliteit werd.

Personeelswissels

Uit de vergadering kwamen drie besluiten. Ten eerste zijn er de personeelswissels. Vandenhaute wordt dus voorzitter. Daarnaast zwaait afscheid nemend operationeel directeur Jo Van Biesbroeck (die ook 1% aandeelhouder is) af als bestuurder. Hij vertrekt bij RSCA zodra de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt, die de club begin dit jaar binnenkwam in het kielzog van Vandenhaute, helemaal ingewerkt is.

Opvallend is ook dat Michael Verschueren, zoon van de legendarische clubmanager Michel Verschueren, vertrekt uit het management. Hij plooit zich terug op een rol als bestuurder - de familie Verschueren heeft ook 5 procent van de aandelen. Dat zijn rol na de komst van Vandenhaute was uitgespeeld, was al duidelijk.

Officieel wordt het vertrek van Verschueren gekaderd als onderdeel van een andere bedrijfsstructuur. Het tweede besluit is namelijk dat de club via een statutenwijziging een duidelijker opdeling wil tussen het operationele management en de raad van bestuur, omdat die laatste 'waakhond moet spelen over de dagelijkse leiding van de club', luidt het.

Derde punt is een plan voor de financiële redding. Door de coronacrisis is Anderlecht virtueel bankroet - paars-wit overleeft alleen dankzij Couckes brede financiële schouders. De recordkampioen stond er precorona al niet bijster florissant voor. Door teruglopende inkomsten - een gevolg van een tegenvallend sportief resultaat - en een kostenexplosie boekte Anderlecht in het seizoen 2018-2019 een recordverlies van 27 miljoen euro.

Tweetrapsraket

Op tafel lag een tweetrapsraket. De bedoeling was enerzijds de financiële puinhoop te ruimen door schuld weg te strepen en anderzijds vers kapitaal in de club te pompen. Een operatie met groot gevolg. Coucke zou meerderheidsaandeelhouder blijven, maar alleen omdat hij toestaat dat de schuld van de club aan hem omgezet wordt in aandelen. De minderheidsaandeelhouders zouden hun deel fors zien verwateren. Gezien de onvrede over de demarche uit het meerderheidskamp en hun blokkeringsminderheid van 26 procent bleek de vergadering dus allerminst een wandeling in het Astridpark.

De bestuursleden laten weten dat beslist is 70 miljoen euro ter beschikking te stellen van de club. '50 miljoen daarvan moet komen van een herschikking van de schuld', luidt het. Daarbovenop komt er een injectie van 20 miljoen. Die wordt aangebracht door de huidige aandeelhouders en door het duo Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany. De bedoeling is dat zowel Vandenhaute als Kompany meer dan een symbolisch belang krijgt in de club. Er is sprake van een belang groter dan 3 procent.

Discussie

De formulering van de operatie is volgens onze informatie bewust vaag gehouden. Er is nog discussie over hoe een en ander technisch-juridisch vorm wordt gegeven. Voorlopig wordt met leningen aan de club gewerkt, met de afspraak op langere termijn te werken aan een structurelere oplossing om de financiële buffers van de club te versterken.

Het belangrijkste is dat vers geld wordt vrijgemaakt, een absolute voorwaarde van Kompany om bij de club te blijven.

Het probleem is dat bij extra kredietlijnen de schuld niet wordt afgebouwd. Anderlecht blijft ook opgezadeld met een negatief eigen vermogen, gelet op het zo goed als zeker opnieuw fors verlieslatend seizoen 2019-2020. Een negatief eigen vermogen (wat erop neerkomt dat de club geen spaarpot heeft) is in een eerste fase niet onoverkomelijk, zolang de schuldeisers daarmee kunnen leven. Maar het tilt Anderlecht evenmin uit het financiële moeras, zolang niet wordt gewerkt aan de kapitaalsstructuur.