Groene blazer en baggy trousers

The Masters zonder Tiger Woods tussen de azalea's van Augusta? Geen nood: de met wetenschappelijke precisie afgevuurde raketten van Bryson DeChambeau compenseren.

Golfpuristen, juicht! The Masters beginnen vandaag zoals het hoort: met de azalea's in volle bloei in het idyllische kader van Augusta, Georgia. Vorig jaar trokken de golfers - corona oblige - in november naar de Amerikaanse Deep South en dat was vloeken in de kerk.

Dustin Johnson kreeg als winnaar het meest gegeerde kledingstuk uit de wereldsport - de groene blazer - van Tiger Woods, de winnaar in 2019. Het fenomeen Tiger won The Masters vijf keer, de eerste keer in 1997. Maar de man die groter is dan zijn sport zal er niet bij zijn, want herstellende na een bizarre autocrash in februari.

Schermvullende weergave Het 27-jarige aanstormend golffenomeen Bryson DeChambeau, tijdens een oefenrondje in Augusta deze week ©AFP

Wie niet zonder kan: op HBO kan je 'Tiger' bingen. En op het gemilimeterde gras van Augusta zal een ander fenomeen te zien zijn: Bryson DeChambeau. De 27-jarige Californiër probeert voor de golfsport te doen wat Serena Williams met het vrouwentennis deed: de concurrentie bijna letterlijk uit het veld slaan.

DeChambeau spendeerde in 2020 de godganse lockdown in zijn fitnessruimte. Het resultaat: 20 kilo erbij, in de vorm van een Hulkiaans bovenlichaam. Zijn golfballen suizen tegen 200 mijl per uur door de lucht. Stel je Max Verstappen voor op het snelste stuk Francorchamps en je hebt een idee.

Maar met power alleen raak je er niet - DeChambeau eindigde vorig jaar 34ste. Je moet het balletje nog altijd in een gat van 10,8 centimeter mikken. Daarom is de Californiër - bijnaam 'The Scientist' - bezeten van data en technologische snufjes, Hij levert nooit half werk. Tekenend is de anekdote die zijn vader graag vertelt: 'Als we Bryson vroegen zijn kamer op te kuisen, nam hij dweil, borstel, stofzuiger, meubelspray en detergent, om drie uur later terug te komen.'

Madness - 'Baggy Trousers'

Hopelijk hebben ze in Augusta een XXL blazer klaarliggen. Voor baggy trousers kan de powergolfer bij Levi Strauss terecht. Die zijn aan een comeback bezig, luidens CEO Chip Berg tijdens de conferencecall in januari. Een voordeel van de pandemie: het mag nu we nergens heen gaan wat losser.