Grootschalig onderzoek in Belgisch topvoetbal

Het federaal parket voerde al langer in stilte een onderzoek naar de spelersmakelaars Bayat en Dejan Veljkovic. Het zou gaan om gesjoemel met transfers. Bayat heeft banden met alle grote clubs in de Jupiler Pro League, waaronder RSC Anderlecht. De minder bekende Veljkovic was de jongste jaren vooral actief bij KV Mechelen en Lokeren.

Huiszoekingen bij clubs

Volgens onze informatie worden woensdagochtend een hele reeks huiszoekingen gehouden. Het gaat om razzia's bij zowat alle clubs. Er was een inval bij onder meer Club Brugge en Anderlecht. Club-coach Ivan Leko verscheen deze ochtend niet op de training. Hij is meegenomen voor verhoor.

Charleroi

Bayat rolde het Belgische voetbal via de voetbalclub Charleroi in. Zijn oom Abbas - de voormalige eigenaar van Chaudfontaine en Looza - had de club in 2000 gekocht. Bayat werd er bestuurder, maar kreeg het aan de stok met Abbas, waarna hij in 2010 aan de deur werd gezet en makelaar werd.