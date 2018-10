Grootschalig onderzoek in Belgisch topvoetbal

Het federaal parket voert een grootschalig onderzoek naar fraude in het Belgisch topvoetbal. Dit is wat we nu weten.

Wat is er aan de hand?

Het gerechtelijk onderzoek richt zich op 'activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwassen en private corruptie', zegt het federaal parket in een communiqué. Het voerde woensdagochtend 44 huiszoekingen uit, onder meer bij meerdere voetbalclubs uit de eerste klasse, en pakte onder meer de bekende spelersmakelaar Mogi Bayat op.

Het parket voerde al langer in stilte een onderzoek naar Bayat en een andere makelaar, Dejan Veljkovic. Dat was gericht op gesjoemel met transfers. Tijdens het onderzoek kwamen andere zaken naar boven, zoals matchfixing. Mogelijk zijn meerdere wedstrijden in de eerste klasse vorig jaar vervalst. Er wordt ook mogelijke fiscale fraude onderzocht.

'Sommige spelersmakelaars zouden - onafhankelijk van mekaar - verdachte financiële verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties', zegt het federaal parket in een communiqué. 'Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018.'

Hoe grootschalig is het onderzoek?

Het gaat om een goed voorbereid onderzoek op Europese schaal. De huiszoekingen vonden simultaan in het hele land plaats en ook in het buitenland. Er werden 184 politiemensen ingezet in België en 36 in het buitenland. Er werden 13 huiszoekingen verricht in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië.

Wie is de spil in de zaak?

Het onderzoek lijkt vooral gericht op de twee makelaars. Bayat heeft banden met alle grote clubs in de Jupiler Pro League, waaronder Sporting Anderlecht. De minder bekende Veljkovic was de jongste jaren vooral actief bij KV Mechelen en Lokeren.

Welke clubs zijn erbij betrokken?

Er was een inval bij onder meer Club Brugge, Anderlecht, Standard Luik, AA Gent, KV Kortrijk, Lokeren en Oostende. Dat betekent dat de traditionele top drie van het Belgische voetbal - Anderlecht, Club en Standard - betrokken is. Bij Anderlecht ging de huiszoeking gepaard met een grote machtsontplooiing door de politie.

Welke bekende namen zijn verhoord?

Club-coach Ivan Leko verscheen deze ochtend niet op de training en werd meegenomen voor verhoor. Ook gewezen Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, die nauwe banden onderhield met Bayat, maakt deel uit van het onderzoek.

Het federaal parket bevestigt ook dat de scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière zijn opgepakt voor verhoor, een aanwijzing dat matchfixing onderzocht wordt.

Wie is er nog verhoord?

Ook een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en enkele mogelijke medeplichtigen kregen speurders over de vloer, bevestigt het parket.

Waarom vinden de huiszoekingen nu plaats?