Gunstig belastingtarief voor prijzengeld Belgische olympiërs

'Het zou bijzonder ongepast zijn dat de minister van Financiën met een duim omhoog of omlaag zou beslissen welke prestaties uitzonderlijk genoeg zijn voor een gunstig regime', zegt Van Peteghem. 'Daarom werkten we aan een duidelijk kader met één tarief.'

Atleten die sportprestaties leveren op Olympische en Paralympische Spelen of Europese en Wereldkampioenschappen betalen voortaan 16,5 procent belastingen op premies tot en met 50.040 euro. Alleen het prijzengeld dat toegekend wordt door nationale of internationale sportfederaties, nationale olympische comités of openbare instellingen zonder winstoogmerk valt onder het systeem.

Voor het gunsttarief van 16,5 procent baseerde Van Peteghem zich op de aparte regeling voor de personenbelasting van sporters. Wie ouder is dan 26 jaar betaalt in de eerste schijf tot 20.360 euro inkomsten 33 procent belastingen, wie jonger is dan 26 jaar betaalt in de eerste schijf 16,5 procent.