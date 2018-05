Hamburg ziet zijn 'Dino' degraderen

De rijkste stad van Duitsland moet het straks voor het eerst zonder zijn 'Traditionsverein' in de hoogste voetbalklasse stellen.

In het Volksparkstadion in Hamburg is de 'Dino Uhr' om 17u20 temidden rookbommen en chaotische toestanden blijven stilstaan op 54 jaar en 262 dagen. Met Hamburger SV degradeerde zaterdag de enige ploeg die er sinds de start van de Bundesliga, de moderne Duitse topklasse voetbal, in 1963 altijd bij was.

In een met 57.000 fans zoals bijna steeds uitverkocht stadion won de Bundesliga-dinosaurus HSV weliswaar van Borussia Mönchengladbach, maar de enige overgebleven concurrent won ook: Wolfsburg, met Rode Duivels Divock Origi en Koen Casteels, klopte het al gedegradeerde 1.FC Köln.

Schermvullende weergave Ook op de slotspeeldag was het Volksparkstadion uitverkocht met 50.000 HSV-fans. ©REUTERS

Hamburg, stad met de meeste miljonairs en miljardairs van Duitsland, moet het volgend seizoen zonder eersteklassevoetbal stellen. Een pijnlijke afgang voor een ploeg die in de jaren zeventig en tachtig drie Bundesliga-titels en - in 1983 - een Europabeker voor Landskampioenen won.

Eén van die Hamburgse miljardairs krijgt van de HSV-supporters de zwartepiet toegeschoven: Klaus-Michael Kühne, de in Zwitserland en Mallorca wonende grootaandeelhouder van Kühne & Nagel. De 80-jarige Kühne bouwde zijn logistieke firma uit van een bescheiden Mittelstandsfirma tot een multinational, maar moet vaststellen dat zelfs de beste zakenman zijn tanden kan stukbijten op een voetbalploeg.

'De slechtste investering uit mijn leven', noemde Kühne deze maand nog de beslissing in 'zijn' HSV te stappen. Maar de zakenman moet vooral in eigen boezem kijken.

Bij Bundesliga-recordkampioen Bayern München vormt een slim management al decennia een tandem met het lokale bedrijfsleven, vooral het triumviraat Adidas, Audi en Allianz. Bij HSV regeert geldschieter Kühne al jaren als een verlicht despoot, met een opeenvolging van trainers, managers en schimmige deals die de rampzalige financiële toestand moeten verhullen.

Ook bij de Hamburgers maakt Kühne zich niet populair. 'Een jaar geleden zei ik dat Hamburg drie parels had', schamperde de miljardair eerder dit jaar bij de opening van zijn luxehotel The Fontaney ('een hotel dat alleen Bayern zich kan permitteren'). 'De Elbphilharmonie, mijn hotel en HSV. Nu zijn er helaas maar twee parels meer'.

Volgens onderzoek van weekblad Die Zeit slikte HSV sinds 2014 operationeel 85 miljoen euro verlies en loopt de schuldenberg intussen tot 100 miljoen euro op. Kühne rekende begin dit jaar met zijn tegenstanders af via de tabloid 'MOPO' (Hamburger Morgenpost).

Even later slaagde hij er in zijn vertrouweling Bernd Hoffmann tot voorzitter te benoemen van Hamburger SV e.V., de overkoepelende sportvereniging met 80.000 leden die 75 procent van de voetbalvereniging controleert. Kühne controleert het gros van de resterende 25 procent.

Door de putsch van Kühne moest Jens Meier ten voordeel van Hoffmann de aftocht blazen. Meier is al tien jaar topman van het Hamburgs havenbedrijf. Volgens de lokale media had Meier in die functie goede contacten uitgebouwd met de Chinese zusterhaven Shanghai International Port Group (SIPG) en hoopte hij Chinees geld voor HSV te kunnen mobiliseren.

Van dat plan kwam dus niets in huis. En dus speelt in de rijkste stad van Duitsland volgend jaar de tot financiële puinhoop gereduceerde Dino straks in tweede klasse. Dat er zo weer een derby is met de volkse buren van St Pauli zal voor de moegetergde HSV-supporters een zeer schrale troost zijn.