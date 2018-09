Heiligdom Wembley valt in Amerikaanse handen

Met de verkoop van de iconische voetbaltempel Wembley is de eerste Europese franchise van de American Football-competitie NFL op weg naar Londen.

De Amerikaans-Pakistaanse miljardair Shahid Khan betaalt de Engelse voetbalbond FA 673 miljoen euro voor de overname van Wembley. Enkel het 10-koppige directiecomité van de FA, dat zich donderdag buigt over de deal, kan nog spelbreker spelen.

In oktober wordt de verkoop ook nog voorgelegd aan de 127 leden van de algemene vergadering, met daarin heel wat leden van het Engelse amateurvoetbal. Daar zou er nog altijd de nodige tegenkanting bestaan tegen de verkoop van de Engelse iconische voetbaltempel, het 'Thuis van het Voetbal', aan het buitenland, meldt de zakenkrant Financial Times.

Kroonjuweel

In Engeland is de verkoop van Wembley zowat hetzelfde als de kroonjuwelen uit handen geven. De FA-voorzitter Greg Clarke wilde een verkoop met unanimiteit van het directiecomité, maar het is onduidelijk of alle leden, van wie sommigen sterk leunen op de steun vanuit het amateurvoetbal, aan boord zijn.

De Londense burgemeester Sadiq Khan - die net als de nieuwe eigenaar Pakistaanse roots heeft -, het Britse ministerie van Sport en Sport England gaven wel al groen licht. Sport Engeland is de organisatie die zich in het Verenigd Koninkrijk bezig houdt met basissport.

Khan en de Engelse bond onderhandelen sinds april over een verkoop. De deal is afgerond door de zakenbank Rothschild, aan de kant van de FA, en de groep Centerview Partners voor Khan. Hij bood inititieel een half miljard Britse pond (573 miljoen) maar de FA wist nog 100 miljoen pond extra uit de brand te slepen.

Clausules

In de deal zijn een grote lijst clausules ingebouwd. Khan zou alleen het stadion zelf in handen krijgen. De FA zou de rechten behouden op de commerciële uitbating voor vips en events in het stadion, een onderneming waarvan de waarde geschat is op 300 miljoen euro. In Wembley wordt niet alleen gevoetbald, het is een 24uurs entertainmentbedrijf, waar elk jaar concerten van de grootste artiesten doorgaan.

Er is afgesproken dat Khan de naam 'Wembley' moet behouden. De verkoop van de naamrechten op het stadion aan een privébedrijf, is uit den boze. De Engelse voetbalbond kan ook een veto uitspreken over sponsors. Die mogen niet actief zijn in de gok-, porno- of wapenindustrie. Ook agressieve kredietverstrekkers moeten zich ver van Wembley houden.

De FA heeft bovendien het recht zich te moeien op bepaalde punten, bijvoorbeeld als het gras niet in perfecte staat wordt onderhouden. Er is ook sprake van een terugkoop-clausule, mocht Khan gearresteerd of veroordeeld worden. De FA krijgt tenslotte garanties op slots voor Engels en internationaal voetbal, zoals de finale van de Engelse beker en de matchen van de nationale voetbal. Momenteel is Wembley de thuisbasis van de Londense topclub Tottenham. Die staat er op het punt weer te vertrekken omdat het nieuwe stadion van de club zo goed als klaar is.

De deal moet financiële ademruimte geven aan de voetbalbond. Die renoveerde het Wembley-stadion tien jaar geleden voor 860 miljoen euro. De leninglast hangt de FA als een molensteen rond de nek.

Khan krijgt in ruil vrij spel in de maanden september, oktober en november. Dan staan er wedstrijden gepland van het American Football-team Jacksonville Jaguars, die uitkomt in de Amerikaanse National Football League (NFL) en eigendom is van Khan. Die is ook eigenaar van Fulham in de Engelse Premier League, de meest lucratieve voetbalcompetitie op aarde, maar Khan liet al herhaaldelijk verstaan dat hij Fulham niet wil verhuizen naar Wembley.

Grootse plannen

De definitieve verkoop versterkt opnieuw de geruchten dat Khan samen met de NFL grootse plannen heeft. Wembley wordt mogelijk de thuisbasis van het allereerste NFL-team buiten de VS. Khan zou van plan zijn de Jacksonville Jaguars te verhuizen naar Londen. Dat werd afgelopen zomer met zoveel woorden bevestigd door één van zijn luitenanten in The Guardian.

Bumpermiljardair De Pakistaans-Amerikaanse zakenman Shahid Khan maakte fortuin met het bedrijf Flex-N-Gate. Dat is een toeleverancier van bumpers voor de Amerikaanse auto-industrie met 55 fililalen in de VS en 7 in Europa. Het bedrijf heeft een omzet van 6 miljard dollar en 24.000 werknemers. Shahid Khan is een selfmade man die op zijn zestiende vanuit Lahore in Pakistan naar de VS verhuisde. Hij begon met een loon van 2 dollar per uur als bordenwasser om zijn ingenieursstudies te betalen. Zijn fortuin wordt vandaag geschat op 7,6 miljard dollar. Hij wordt in de Amerikaanse pers bejubeld als het uithangbord van de 'American Dream.'

Mark Lamping stelde dat Jacksonville in Florida klein bier is in vergelijking met wereldstad Londen. In Jacksonville was er jaren geleden grote onrust toen uitlekte dat Khan een verhuis naar Los Angeles overwoog. Het staat zonder meer vast dat Jacksonville op termijn te klein wordt voor zijn ambities. Die kan hij wel waarmaken in Londen, waar hij ook zakelijke en vastgoedinvesteringen heeft.

'Op de NFL-wedstrijden in Londen komen 3 procent Amerikaanse expats af en 35 procent inwoners van Londen. Bijna zes op de tien mensen komen uit de rest van het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent. De mogelijkheid qua afzetmarkt en toerisme zijn gigantisch.'

De komst van de allereerste NFL-franchise zou niet voor meteen zijn. In Jacksonville plantte Khan een state-of-the-art stadion neer, met loges voor de vips die vanuit jacuzzi's naar de matchen kunnen kijken.

Matchpakketten

In een eerste fase zou het de bedoeling zijn matchpakketten aan te bieden, met 16 van de in totaal 32 NFL-teams die acht matchen in Wembley spelen. Op termijn moet er een vast team komen in Londen, dat bruggenhoofd wordt voor verdere expansieplannen in Europa.

De Amerikaanse basketcompetitie NBA heeft net als de NFL ambities in Europa. NBA-teams spelen in het reguliere seizoen - play-offs niet meegeteld - 82 matchen, tegenover maximaal 16 in de NFL. Dat maakt het voor de NFL een pak simpeler om teams over te vliegen voor wedstrijden, zelfs als Londen een vaste franchise wordt. De afstand New York-Londen is overigens zo gek langer niet dan de vlucht New York-Los Angeles.

De Wembley-deal is een nieuw voorbeeld van een steeds diepere verwevenheid tussen de grote Amerikaanse en Europese commerciële sporten. Amerikanen, vaak eigenaars van teams in de grote sportcompetities, kopen zich meer en meer in bij grote voetbalclubs.

Het Europese voetbal, zeker het Engelse, is dankzij een cashlawine voor het eerst in zijn bestaan structureel winstgevend. Vanuit het Europese voetbal is dan weer heel veel interesse voor de hyperprofessionele commerciële machines rond de Amerikaanse NBA en NFL. In Europa valt daar veel winst te halen.