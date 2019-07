Het Brusselse Tourduo dat baas is over de Grand Départ

Een eventvehikel van de stad Brussel is dit weekend het kloppende hart van de Grand Départ van de Tour de France. De jonge Brusselaars Anthony Fina en Geoffrey Campé zijn het lokale verlengstuk van de machtige Tour-organisator ASO, waar een 79-jarige Franse matriarch nog altijd de lakens uitdeelt.

In een verdoken straatje op de Brusselse Kunstberg ligt het hoofdkwartier van een cruciale schakel in de Brusselse Tour-start. Buiten het naambordje bij de deur van een kleine, wat vervallen rijwoning doet niets vermoeden dat de Tour-start van hieruit wordt aangestuurd.

Het kantoor van de vzw Brussels Major Events (BME) op het gelijkvloers doet meer denken aan een gezinsappartement. Rommel slingert rond, vuile vaat is inderhaast op het aanrecht gekwakt en je valt bijna over een fiets. Wat een verschil met het flashy Maison du Tour aan het Brouckèreplein, het officiële uithangbord van de Brusselse Tour-passage.

Met een koffiekop zitten Anthony Fina en Geoffrey Campé aan een houten vintagetafel druk op hun smartphone te tokkelen. De pings van berichten of mails worden onderbroken door constant binnen- lopende oproepen.

BRUSSELS MAJOR EVENTS Organiseert de Tour-start, maar is ook de motor achter Brusselse paradepaardjes zoals de Kerstmarkt, het vuurwerk op oudjaar en het zomerevent Brussel Bad. Het is een filiaal van de beruchte Brusselse vzw-staat. Tientallen vehikels zoals BME hangen rond het stadsbestuur en gewest, goed voor een omzet van respectievelijk 1 en 4 miljard euro. Dat geld komt uit events, congressen, cultuur en zakentoerisme. Veel PS'ers zwaaien er de plak. Burgemeester Philippe Close (PS) was tot 2017 voorzitter van BME en werd opgevolgd door OCMW-voorzitter en ex-schepen Karine Lalieux (PS). De rest van de negenkoppige raad van bestuur telt zeven politiek benoemde zitjes. Een geldmachine is BME niet. Op de balans (eind 2018) staan schulden (4,8 miljoen euro) die tien keer het flinterdunne eigen vermogen van 495.000 euro belopen. Het bedrijfsresultaat bedraagt 0,4 miljoen euro op dik 15 miljoen inkomsten.

Fina is bij BME algemeen coördinator van de Brusselse Grand Départ, Campé zijn technische en logistieke rechterhand. Het duo leidt een team van 35 professionals, van wie 6 voltijds op de payroll van BME, dat de Tour-start in de hoofdstad in goede banen moet leiden.

Dat is een goed gepland huzarenstukje. Niet alleen omdat de Tour de France als een van de grootste mondiale sportevents een logistieke nachtmerrie is. Fina en Campé moeten vooral ook werken met de hete adem in hun nek van Amaury Sport Organisation (ASO), de Franse Tour-eigenaar/controlefreak.

De haast mythische regeldrift van ASO vertaalt zich in honderden pagina's road-, draai- en lastenboeken. ASO eist van de lokale organisatie details over duizend-en-één dingen, van elk rond of zwart punt op het parcours over de dranghekkens tot het aantal stopcontacten en internethotspots in het vipdorp.

Fina, Campé, hun team en 3.000 Brusselse vrijwilligers hebben één echte job: elk obstakel opruimen, zodat het Tour-circus als een soort vliegende schotel kan landen en weer opstijgen.

Wat ik onderschat heb, was de samenwerking in Brussel, met elke gemeente die haar eigen aanpak, procedures en regels heeft Geoffrey Campé BME

De stuurcabine is de Village Départ, een mobiel eiland van een halve hectare met ruim 80 promostands voor de vipgasten. De kabels onder hun voeten leiden naar een minitechnologiepark dat beelden en info uitstraalt naar miljoenen tv- en internetgebruikers in 190 markten.

De Village Départ blijft vier dagen bij het koninklijk paleis in Brussel staan. De rest van de Tour wordt het dorp door een 100-tal ASO-medewerkers elke ochtend en avond in een vijftal uur afgebroken en weer opgebouwd. In vrachtwagens gaat de zwik naar de volgende start- of aankomstplek. Daarrond cirkelt een ecosysteem van 4.500 mensen en 200 wagens - renners, hun entourage, media en de reclamekaravaan.

Rondreizend monster

Fina en Campé moeten dat rondreizend monster de komende dagen langs elf Brusselse en 37 Vlaamse en Waalse gemeenten laveren. 'ASO was veel schappelijker dan verwacht', stelt Campé. 'Wat ik onderschat heb, was de samenwerking in Brussel, met elke gemeente die haar eigen aanpak, procedures en regels heeft.'

5 Entreeprijs De stad Brussel betaalt ASO 5 miljoen euro basisprijs voor de Grand Départ

Campé moest in overleg met ASO meters parcours verleggen wegens wegenwerken of een onveilige verkeerssituatie, tram- en buslijnen laten verplaatsen of schrappen en elke verkeerde stoeptegel omdraaien of helemaal herleggen. Als de verwachte mensenstroom van 1 miljoen naar Brussel in vier Tourdagen vlot verloopt, zal dat in grote mate aan Campé te danken zijn.

Niet alleen ASO speelt keizer-koster. Brussel deed ook zijn duit in het zakje, met de milieu-administratie die duidelijk maakte dat boom noch struik rond het Tourdorp mocht worden aangeraakt.

Brussel kreeg drie jaar geleden van ASO de Tour-start toegewezen. Fina is toen meteen voltijds op de organisatie van de Tour gezet. 'Het was van bij de start in 2017 behoorlijk intensief met ASO. Ik moest naar Parijs, zij kwamen met een team naar hier en we belden meerdere keren per week.

Maar ik durf wel te zeggen dat we niet datgene zijn waar ASO meestal mee werkt: een toeristische dienst van een kleine Franse gemeente die tijdelijk uitgebreid wordt. We zijn een voltijds eventbureau van een Europese hoofdstad die de voorbije 15 jaar 1.000 evenementen organiseerde.'

De stad Brussel betaalt ASO 5 miljoen euro basisprijs voor de Grand Départ. Dat is al bij al een bescheiden som voor het enige wielerevent met mondiale exposure. Bovendien krijgt Brussel vier dagen Tour, meer dan een normale Tour-start. Van de ploegenpresentatie afgelopen donderdag over de openingsetappe met start en aankomst in Brussel vandaag tot een ploegentijdrit door de hoofdstad zondag. Dat wielerlegende Eddy Merckx precies 50 jaar geleden zijn eerste van vijf Tours won, gaf Brussel ongetwijfeld een streepje voor.

TerugverdieneffectenVier dagen Tour betekenen uren mooie plaatjes van de hoofdstad voor potentiële toeristen. Brussel verdedigt de investering met een studie van het auditkantoor Deloitte over de terugverdieneffecten van een Tourstart.

ASO ASO wordt geleid door CEO Yann Le Moenner, maar de echte, behoorlijk autoritaire baas zou nog altijd de 79-jarige Marie-Odile Amaury zijn. Ze is CEO van Amaury Groupe, een holding die Franse mediabelangen combineert met de organisatie van professioneel wielrennen, zeilregatta's, golf, auto- en motorsport én massa-sportsevents. Met een geschat vermogen van 350 miljoen euro behoort Amaury tot de grootste 500 fortuinen van Frankrijk. ASO rapporteerde voor 2017 een nettowinst van 44,5 miljoen euro op 226 miljoen omzet. Het zit op een eigen vermogen van 177 miljoen tegenover een schuld van 82 miljoen. Het financiële plaatje van de familiale holding is veel schimmiger. Franse media ramen haar omzet op 500 à 700 miljoen euro.

Deloitte kwam voor Düsseldorf in 2017 uit op 60 miljoen euro extra inkomsten uit overnachtingen, horeca en andere consumptie, aangevuld met 2 miljoen euro extra belastinginkomsten voor het stadsbestuur. Utrecht 2015 zwaait met 25 miljoen extra inkomsten, Yorkshire een jaar eerder zelfs met 134 miljoen.

Brussel is overtuigd dat er meer in zit dan Düsseldorf in 2017. Omdat het bijna dubbel zo groot is als Düsseldorf en omdat heel België anders dan Duitsland wielergek is. Tegelijk is het rekenwerk van Deloitte vooral financiële hocus pocus.

In realiteit valt een deftige kosten-batenanalyse amper te maken. De return van stadsmarketing is vooral een imago-effect, dat op lange termijn niet in centen uit te drukken valt. Maar kwaad kan het ook niet, zeker niet voor een stad die in 2016 door een 24 uurs mondiale soapster in Washington een 'hellegat' is genoemd.

De Brusselse organisatie is merkelijk goedkoper dan die van Düsseldorf (15 miljoen) of Yorkshire (35 miljoen). Boven op de 5 miljoen euro basisinleg komt een werkingsbudget van 4 miljoen euro voor Fina, Campé en co.

De centen komen van de stad en van een extra subsidie van 2 miljoen voor BME van de kanselarij van premier Charles Michel (MR), de Nationale Loterij, het gewest en de Waals-Brusselse federatie. BME brengt 350.000 euro in, recette die het haalt uit eigen vipevents rond het Tour-circus. Visit.Brussels en het departement Mobiliteit van het gewest werken apart met een budget van samen 2 miljoen, waardoor het totale budget uitkomt op 11 miljoen euro.

