Het Laatste Nieuws zet chef Voetbal op non-actief

De hoofdredactie van Het Laatste Nieuws zet sportjournalist Stephan Keygnaert op non-actief. De krant wil geruchten onderzoeken dat de man de journalistieke regels zou geschonden hebben in het voetbalschandaal.

‘De hoofdredactie van Het Laatste Nieuws gaat ten gronde bekijken of de journalistieke deontologie door een sportjournalist van de krant werd nageleefd’, aldus de hoofdredactie van de krant in een schriftelijke mededeling. Namen worden in het bericht niet genoemd, maar insiders bevestigen dat het om chef Voetbal Stephan Keygnaert gaat.