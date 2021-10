Het bedrijf achter Anderlecht-redders Geert Duyck en Steven Buyse

Geert Duyck en zijn rechterhand Steven Buyse investeren op persoonlijke titel in RSC Anderlecht, maar ook investeringsreus CVC groeit de jongste jaren uit tot een grootmacht in de sportbranche.

De investeringsreus - met meer dan 100 miljard euro aan beleggingen in bedrijven - pompte eerder dit jaar al 300 miljoen euro in de internationale volleybond. CVC legde ook meer dan 400 miljoen euro op tafel voor 15 procent in het prestigieuze rugbylandentornooi Six Nations. Het probeert ook een belang van 10 procent te verwerven in La Liga, het bedrijf boven de Spaanse eerste voetbalklasse. Prijskaartje: 2,7 miljard euro.