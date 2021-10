Het gevecht over 200 miljoen euro voordelen voor het topvoetbal...

Terwijl een nieuwe reeks onthullingen de vuile zaakjes van het Belgisch topvoetbal verder blootlegt, buigt de regering zich over het royale gunstregime voor voetballers en clubs. Dat krijgt geen politicus nog uitgelegd. Maar of het echt op de schop gaat?

Meer controle op sportmakelaars en een hervorming van de voordelen voor beroepssporters en sportclubs. Het was een opvallende passage in het Vivaldi-regeerakkoord vorig jaar. De reden is dat de politieke druk stelselmatig is opgevoerd om te knippen in de sociale en fiscale voordelen die voetballers en clubs al decennia krijgen. Het werd een politiek topic met Operatie Zero in 2018, het gerechtelijk onderzoek naar wedstrijdvervalsing, witwassen en fraude in ons topvoetbal. Het doet denken aan de zaak-Bellemans, naar de onderzoeksrechter die in de jaren 80 omkoping en een circuit van zwart geld blootlegde aan de top van ons voetbal. Nieuw zijn vuile zaakjes in het voetbal allerminst.

Grote delen van het onderzoek zijn na drie jaar afgerond. De verwachting is dat de komende weken tientallen clubs, hun bazen en makelaars in verdenking worden gesteld. In een opwarmingsronde lekken nieuwe details uit over hoe ons voetbal moreel en fiscaal is ontspoord. Het gaat van wedstrijden vervalsen door omkoping met luxehorloges tot witwasconstructies.

Die timing valt samen met een nieuw politiek momentum. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en zijn collega van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) hebben - zoals het regeerakkoord stelt - voorstellen uitgewerkt over de hervorming van het gunstregime. Dat kost de schatkist ongeveer 190 miljoen euro per jaar. De voorstellen zijn een onderdeel van het begrotingsconclaaf.

Wat is de huidige toestand? De gunstige regeling voor voetballers en hun clubs kost de Belgische schatkist jaarlijks zo’n 200 miljoen euro. Voetballers kunnen hun aanvullend pensioen ook al vanaf hun 35ste opnemen. Voor werknemers is dat ten vroegste op 60 jaar. Dat staat wel niet ter discussie. Is dat houdbaar? De Vlaamse partijen vinden van niet wegens politiek onverkoopbaar. De Waalse partijen liggen er niet wakker van of zijn tegen een wijziging, zoals de MR. Wat zeggen de clubs? Die waarschuwen voor faillissementen als de steun wegvalt. Ze wijzen op soortgelijke systemen in het buitenland, die wel minder royaal zijn dan het Belgische, en op indirecte steun aan de clubs via geld voor infrastructuur en stadions.

Als de politiek ervoor kiest de verlaagde RSZ-bijdrage en het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing op te geven, kan dat 200 miljoen euro opbrengen. De premier neigt in zijn begrotingstabellen evenwel alleen naar een inperking van het RSZ-voordeel, maar socialisten en groenen en CD&V willen ook kijken naar de verlaagde bedrijfsvoorheffing.

Over de kwestie ontwikkelde zich in de aanloop naar de onderhandelingen een schaduwspel. In Vlaanderen is er nog weinig discussie dat het mes erin moet. Al worden de ambities vanop de regeringsbanken getemperd. Het lastige is dat het systeem op alle beroepssporters slaat. Geldt de hervorming voor de miljonairs die in België voetballen, dan ook voor de wielrenners Wout Van Aert en Remco Evenepoel, en voor olympisch kampioene Nina Derwael. Na haar goud in Tokio is al moord en brand geschreeuwd over hoe weinig ze verdient. De politiek moet met een systeem komen dat niet discrimineert tussen sporters, maar de kleinverdieners ontziet.

Nu corona anderhalf jaar lang de inkomsten van clubs heeft gedecimeerd, klinkt twijfel om zomaar te snoeien. Bovendien is een jarenlange overgangsregeling nodig, waardoor het voordeel voor de schatkist in de eerste jaren zal tegenvallen. Er is op korte termijn sprake van hooguit enkele tientallen miljoenen euro’s. Die boodschap komt er in een reactie op het voorstel van minister Van Peteghem om een nieuwe belastingverlaging te financieren door te wieden in enkele excessen zoals het gunstregime voor de voetballers.

Het was een sluwe zet om druk te zetten op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die verbaasde door uit het niets publiek te verklaren dat hij niet aan het gunstregime wil raken. Een echte verrassing is dat niet. Anders dan in Vlaanderen leeft de discussie in Franstalig België niet. Zelfs de linkse PS en PTB staan naar verluidt niet te springen. Miljonairs zijn een favoriete pispaal, tot het om de helden gaat van de honderdduizenden kiezers uit de oude industriële staalbekkens.

Waar gaat het over? De politieke discussie gaat over twee stelsels: een in de sociale zekerheid en een in de belastingen. Beide samen slaan een jaarlijks gat van 200 miljoen in de schatkist.

Poetsvrouw

De socialezekerheidsbijdrage van een professionele sporter is in principe dezelfde als die voor iedereen: 13 procent werknemers- en 25 procent werkgeversbijdrage. Alleen wordt dat bij profsporters niet berekend op het brutoloon, zoals bij de gewone werknemer, maar op een geplafonneerd bedrag van 2.474,22 euro. Met andere woorden: hoeveel een sporter ook verdient, hij betaalt maandelijks maximaal 942 euro RSZ-bijdrage. Vandaar de kritiek dat de miljonairs van ons voetbal minder bijdragen dan een poetsvrouw.

942 EURO Hoeveel een sporter ook verdient, hij betaalt maandelijks maximaal 942 euro RSZ-bijdrage.

De RSZ-korting is wettelijk ingevoerd in 1977. Om helemaal juist te zijn: de regeling kwam er in de jaren 60 al op maat van de wielrenners. Zij vulden hun loon aan met een massa premies. Dat leidde tot allerlei betwistingen met de fiscus over het precieze belastbare loon. De regeling is daarna uitgebreid naar topvoetballers - die ook flink wat premies verdienden - en nadien alle profsporters. Een extra reden was dat veel voetbalclubs in de jaren 70 niet meer dan armlastige vzw’s waren. Ze kregen via de RSZ-korting een extra levenslijn toegeworpen vanuit de overheid. Maar voetbalclubs zijn vandaag volwaardige bedrijven met een waaier aan inkomstenstromen, van tickets over merchandising en tv-geld tot transfers.

Bij het ontstaan van de RSZ-korting hadden profvoetballers een beperkte toegang tot de sociale zekerheid. Maar terwijl de korting overeind bleef, zijn hun sociale rechten sterk verbeterd. Het is wel zo dat voetballers die zwaar gewond raken, na zes maanden gegarandeerd loon terugvallen op 2.300 euro bruto. Dat is minder dan voor gewone werk- nemers. Bij blijvende invaliditeit is vaak sprake van een uit- kering die niet veel meer is dan 1.000 euro.

Daarnaast zijn er de fiscale voordelen. Sinds 2007 genieten jonge profsporters een voordelig tarief op de personenbelasting. Sporters onder 26 jaar betalen 16,5 procent op de eerste schijf van hun inkomen tot 20.360 euro. Wie ouder is dan 26, is belastbaar aan 33 procent op zijn eerste schijf tot 20.360 euro. Dat zijn lagere tarieven dan bij gewone werknemers.

Tegelijk krijgen clubs een vrijstelling voor het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing aan de schatkist. Normaal moeten bedrijven de helft van het loon afhouden en dat doorstorten aan de staat. Bij profsporters moeten hun werkgevers - de clubs - maar een vijfde van dat bedrag doorstorten, de rest mogen ze houden. Die rest is bij sporters onder 26 vrij te spenderen. Bij oudere profs moet de helft ervan specifiek naar de jeugdopleiding vloeien. Maar omdat niet altijd even duidelijk is wat allemaal onder opleiding valt, is het systeem kwetsbaar voor misbruik. Uit een simulatie van De Tijd blijkt dat de voetbalclubs hun grote winsten puren uit de bedrijfsvoorheffing.

De fiscale regeling kwam er omdat voordien een apart belastingregime bestond voor Belgische en buitenlandse sporters. Atleten, maar ook artiesten, die occasioneel prestaties in ons land leverden, kregen een gunsttarief.

De Belgische clubs gingen die regeling heel ruim interpreteren. Buitenlanders bleven het voordelige tarief genieten, ook al voetbalden ze hier al jaren. Het gevolg was onder meer een influx van buitenlanders en talent uit de opleiding dat minder kansen kreeg. Clubs kregen ook te maken met fiscale claims wegens de onduidelijkheid over het statuut van hun spelers.

De clubs gingen de regeling heel ruim interpreteren. Buitenlanders bleven het voordelige tarief genieten, ook al voetbalden ze hier al jaren.

Daarom kwam er in 2007 een nieuwe regeling: de vrijstelling van 80 procent op de bedrijfsvoorheffing. Die moest de discriminatie tussen Belgen en buitenlanders opheffen. Daarnaast moest ze jonge spelers fiscaal aantrekkelijker maken voor onze clubs.

Basketbalclub Oostende

Die fiscale deal kwam er volgens insiders mee onder impuls van Johan Vande Lanotte (Vooruit). Hij hielp de basketclub Oostende, waar Vande Lanotte dicht bij stond, Amerikaanse spelers competitieve lonen aan te bieden. Vande Lanotte is vorig jaar door de Pro League, de koepel boven ons profvoetbal, nog lid gemaakt van een expertgroep. Die moest voorstellen uitwerken om het sociaal en fiscaal gunstregime deels te behouden, met ingrepen voor een properder topvoetbal als tegenprestatie.

Het voetbal is niet de enige sector die minder bedrijfsvoorheffing betaalt. Er zijn vergelijkbare regimes voor wetenschappelijk personeel, de horeca en ploegen- en nachtarbeid. Apart voor het voetbal is wel dat sprake is van een pervers effect. Terwijl het fiscaal voordeel jonge Belgen meer kansen moest geven, leidt het tot nog meer buitenlanders op onze velden. De lage loonlasten lokken buitenlandse investeerders die van onze clubs showrooms maken van jong talent voor de grote buitenlandse competities.

Die trend wordt nog versterkt door een apart Belgisch systeem. Jonge voetballers van buiten de EU kunnen bij ons tegen een veel lager minimumloon (81.000 euro) spelen dan in de buurlanden. Daar is de vereiste al snel een loon van enkele honderdduizenden euro’s bruto per jaar.

Aan de bovenkant van de markt duwt het fiscaal voordeel de lonen jaar na jaar naar omhoog. Het gemiddelde loon is volgens de jaarlijkse studie van de consultant Deloitte gestegen tot 249.000 euro bruto. België loopt daarmee weg van Nederland. Dat valt niet te verklaren door de marktlogica, omdat Nederland een grotere voetbaleconomie is.

Minder geweten is dat voetballers ook een voordelig pensioensysteem hebben. Clubs moeten jaarlijks een bedrag - meer naarmate het loon hoger is - storten in een groepsverzekering. Het gaat om een bedrag van 150 tot meer dan 100.000 euro per jaar.

Aanvullend pensioen

De spelers kunnen hun aanvullend pensioen vanaf hun 35ste volledig opnemen. Daarbij geldt een belastingtarief van 20 procent, met ook 3,6 procent RIZIV-bijdrage, 2 procent solidariteitsbijdrage en de gemeentebelasting. Bij inning gaat ongeveer 25 procent af van het brutobedrag. Gewone werknemers kunnen hun aanvullend pensioen ten vroegste vanaf 60 jaar opnemen tegen een tarief dat varieert tussen 10 en 20 procent.

Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel geld in de pensioenpot zit. Het pensioensparen voor voetballers zit verspreid over verzekeraars als Baloise, de Federale Verzekering, Allianz en AG Insurance. Interessant om weten is dat clubs hun tv-geld pas kunnen innen als ze aan al hun verplichtingen voor de groepsverzekering en de sociale bijdragen hebben voldaan.

Het pensioenplan voor de voetballers staat in het wereldje bekend als de Assubel-deal. Daarin wordt de hand gezien van de toenmalige voorzitter van de Profliga, Michel D’Hooghe van Club Brugge, en de toenmalige minister van Pensioenen en levenslange Club-fan Jean-Luc Dehaene (CD&V). De verzekeraar Assubel - vandaag een onderdeel van Allianz - was tussen 1985 en 1992 ook de shirtsponsor van Club. Die timing is volgens ingewijden niet geheel toevallig.

Koning voetbal is decennialang royaal bediend door hand- en spandiensten van welwillende politici. Binnenskamers wordt toegegeven dat de voetballobby nog maar weinig van zijn kracht is verloren.

Nog een opvallende vaststelling is dat de clubs er ondanks alle sociale en fiscale steun niet meteen florissant voor staan. De profclubs rapporteerden in het boekjaar tot 30 juni 2020 een gezamenlijk nettoverlies van 53,6 miljoen euro. Alleen Genk, Club, Charleroi, KVO, KV Mechelen en Waasland-Beveren bleven uit de rode cijfers. En daar zit het effect van corona nog niet volledig in vervat. Deloitte - dat het Belgisch voetbal jaarlijks doorlicht - verwacht dat de pandemie dit en de komende twee seizoenen een gat van 80 tot 120 miljoen euro slaat in de inkomsten van de clubs.

53,6 miljoen euro De profclubs rapporteerden in het boekjaar tot 30 juni 2020 een nettoverlies van 53,6 miljoen euro.

Dat laatste voedt het argument van de clubs dat het verlies van het gunstregime de doodsteek van de clubs zou betekenen. Die redenering kan je ook omdraaien. Hoe kan het dat clubs ondanks honderden miljoenen euro’s staatssteun hun broek niet kunnen ophouden door een professionele bedrijfsvoering?

Voetballers zijn niet alleen gouden kalveren in ons land. De traditieclubs in de grote Europese steden worden door toeristen tegenwoordig even druk bezocht als een kathedraal of een museum. Worden voetballers sociaal en fiscaal overal ook even goed behandeld als bij ons?

Hoe kan het dat clubs ondanks honderden miljoenen euro’s staatssteun hun broek niet kunnen ophouden door een professionele bedrijfsvoering?

Het blijkt niet zo makkelijk belastingstelsels te vergelijken. Goede profvoetballers zijn bovendien nomaden die in hun carrière bij clubs in heel Europa en soms ook daarbuiten voetballen. Daar genieten ze een waaier aan sociale en fiscale systemen.

Toch valt niet te ontkennen dat België een sociaal en fiscaal paradijs is. Een vergelijkbare grote korting op de bedrijfsvoorheffing bestaat nergens anders. In andere Europese landen zijn er wel RSZ-voordelen, maar doorgaans minder gunstig en vaak ook ruimer dan voor profsporters.

Daar staat tegenover dat Belgische voetballers met een gemiddeld tarief van 50 procent de hoogste belastingdruk van Europa hebben in de personenbelasting. Anders dan in Italië of Frankrijk kunnen buitenlandse profs bij ons geen beroep doen op gunstige belastingregimes voor expats of vermogende inwoners. Het Belgische voetbal wijst er voorts op dat in het buitenland minder direct wordt gesubsidieerd, maar dat via onder meer stadions en infrastructuur toch veel geld naar het voetbal vloeit. Toch zijn de experts het erover eens dat ons land guller is dan de meeste buurlanden voor het voetbal.

Onrechtmatige staatssteun