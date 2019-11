Het ondernemersbloed van topvoetballer Gerard Piqué

Voetbalster, ‘meneer’ Shakira, pleitbezorger van de Catalaanse zaak. Gerard Piqué is het allemaal. Toch hoopt de dertiger vooral faam te verwerven als zakenman en bezieler van de Davis Cup 2.0.

Gerard Piqué heeft een drukke week achter de rug. Stond de sterkhouder in de defensie van de Catalaanse voetbaltrots FC Barcelona niet op het trainingsveld, dan zette hij koers naar het Madrileense sportcomplex Caja Mágica. Daar streden tientallen tennissers om de winst in de Davis Cup, het meest prestigieuze toernooi voor landenteams bij de mannen.

Niet alleen zijn passie voor de sport met de kleine gele bal lokte de 32-jarige Barcelonees naar de Spaanse hoofdstad. Als de drijvende kracht achter de niet onomstreden restyling van de Davis Cup (zie inzet) kon Piqué moeilijk anders dan acte de présence geven op wat hij als zijn levenswerk beschouwt.

Verveling

Het idee voor de make-over van de ruim 100 jaar oude landencompetitie begon te rijpen toen de voetballer in 2010 met de Spaanse selectie in Zuid-Afrika vertoefde voor het wereldkampioenschap. ‘Omdat we dat toernooi wonnen, zaten we een maand in Zuid-Afrika. Ik doodde de tijd met kaartspelletjes. Maar ik lag ook uren naar het plafond te staren’, zei de ‘rusteloze ziel’ onlangs in de Spaanse krant El País. In die uren van verveling vatte Piqué het plan op om de Davis Cup te schoeien op de leest van het WK voetbal.

Davis Cup 2.0 Een WK tennis organiseren geschoeid op de leest van een WK voetbal. Dat was de droom van Gerard Piqué. Dus trekken landenteams niet langer vier tot vijf keer per jaar de wereld rond om elkaar partij te geven in duels om de Davis Cup, maar blazen de 18 beste landen een week lang verzamelen op één plaats. Net als bij het WK voetbal spelen de deelnemers in een eerste fase poulewedstrijden. De winnaars van de zes reeksen en de twee beste nummers twee stoten door naar de kwartfinale, waar een afvallingsrace begint tot in de finale. Rusland, Canada en het Verenigd Koninkrijk stootten vrijdagavond al door naar de halve finales. Om het laatste plekje voor die halve eindstrijd bikkelden Argentinië en Spanje nog bij het sluiten van de krant. Met de nieuwe formule hoopt Piqué alle toppers te strikken voor het landentoernooi en het publiek topsport aan te bieden tegen democratische prijzen.

Enthousiast tastte hij het concept af bij zijn vader Joan, een succesvolle Catalaanse zakenman. ‘Velen hebben vergeefs geprobeerd de Davis Cup in een nieuw kleedje te stoppen. Waarom zou het jou lukken?’, reageerde die. De voetballer putte evenwel extra motivatie uit de scepsis van zijn vader. En uit de onvoorwaardelijke steun van zijn partner, de Colombiaanse artieste Shakira.

Om zijn droom in vervulling te laten gaan richtte Piqué in 2017 Kosmos Global Holding op. Onder meer de Japanse miljardair Hiroshi Mikitani, de eigenaar van het e-commercebedrijf Rakuten, en Oracle-oprichter Larry Ellison stapten mee in het avontuur. Na hard lobbywerk haalden Piqué en co. in 2018 hun slag thuis. Kosmos Global mag 25 jaar de Davis Cup organiseren. Het betaalt daar 2,6 miljard euro voor.

Levenswerk

De restyling van de Davis Cup mag dan wel Piqués ‘levenswerk’ zijn, zijn ambities in de zakenwereld reiken verder. De Barcelonees, die een Harvard-diploma heeft, kocht vorig jaar FC Andorra, een voetbalclub uit de Spaanse derde klasse. En met Kosmos Studios waagt hij zich aan audiovisuele producties zoals ‘Matchday’, een documentaire die de fans een blik achter de schermen van FC Barcelona gunt.

Trailer Matchday

Zijn eerste stappen in het bedrijfsleven zette Piqué al ruim een decennium geleden. Via Kerad Holding investeerde hij in de organisatie van culturele en (e-)sportevenementen, videogames, auto’s, vastgoed, voedingsbedrijven en het zonnebrillenmerk Kypers. Met het vehikel Kerad 3 Invest kocht hij aandelen van de belangrijkste bedrijven uit de Spaanse beursindex Ibex.

Over de kop

Of de zakenman Piqué later op een even succesvolle carrière kan terugkijken als de voetballer Piqué, is koffiedik kijken. Ondernemen mag hem dan in het bloed zitten, niet alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Zijn videogamebedrijf ging vorig jaar over de kop en ook Kerad 3 Invest is op weg naar ontbinding.

Schermvullende weergave De Colombiaanse artieste Shakira, de partner van Gerard Piqué, warmt zondag het publiek op voor de finale van de Davis Cup. ©AFP

Over de gezondheid van zijn andere bedrijven is de voetballer niet altijd even transparant. Het koppel Piqué-Shakira kan wel tegen een stootje. ‘Ons vermogen is groter dan het jaarbudget van Espanyol (een voetbalclub uit Barcelona met een budget van zo’n 76 miljoen euro, red.)’, zei de verdediger onlangs.