Hoe Club Brugge zichzelf in de markt zet

Club Brugge trapte woensdag officieel zijn beursplannen af. Sindsdien polsen Club en de begeleidende bankiers naar de interesse van grote beleggers. Die gesprekken zijn cruciaal voor de bepaling van de intekenprijs.

'En, wat vind je van mijn discounted cashflow-berekening voor Club Brugge?', vraagt een analist van een begeleidende zakenbank donderdag aan een fondsbeheerder. De fondsbeheerder: 'Tja, nogal optimistisch niet?'

Bij de discounted cashflow-methode maakt een analist een inschatting van de toekomstige kasstromen. Bij een mature, beursgenoteerde sector kan je daarnaast koers-winstratio's (de koers van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel) vergelijken. In de voetbalsector blijkt dat onbegonnen werk. Als je de nieuwsdienst Bloomberg een koers-winstratio laat berekenen van alle Europese clubs, kom je tot de vaststelling dat ze gemiddeld tegen 1.000 keer de winst noteren, omdat er amper of geen winst is.

Wat is de impact op de koers van de aandelen van Club Brugge als het jeugdproduct Charles De Ketelaere zijn been breekt?

De discounted cashflow-modellen moeten de fondsbeheerders ervan overtuigen in te schrijven op de beursgang. Die analistenrapporten zijn om juridische redenen voorbehouden voor de grote beleggers. De kleine belegger moet zich wenden tot het prospectus waarvan de begeleiders hopen dat de toezichthouder FSMA dat binnen twee weken goedkeurt, zodat de beursgang nog voor Pasen kan plaatsvinden. Het is zeer de vraag of potentiële beleggers (en supporters) die grijze turf van enkele honderden pagina's lezen.

Uiteenlopende uitkomsten

De toekomst voorspellen is bij een voetbalclub extra moeilijk, getuige de waarderingen van de betrokken zakenbanken. Een fondsbeheerder: 'Ik heb een rapport waarin de waardering van Club varieert van 200 tot 400 miljoen euro. En ik heb een ander rapport waarin de waardering gaat van 400 tot 600 miljoen.'

De Tijd schreef woensdag dat de begeleiders mikken op minstens 400 miljoen euro. Of dat zal lukken hangt af van de gesprekken met de grote beleggers. JPMorgan, Credit Suisse en Berenberg staan daarvoor in. Zijn institutionelen bereid aandelen van een voetbalploeg te kopen? Zijn dit soort aandelen niet alleen weggelegd voor 'family, friends and fools'? Een begeleider: 'Nee hoor, die tijd is voorbij. Almaar meer institutionelen zien een lucratieve business in het voetbal. Een institutionele belegger als Invesco bezit meer dan 3 procent van Ajax.' Al moet gezegd dat Invesco ooit meer dan 5 procent had.

Club Brugge verkoopt zichzelf eerder als een 'normaal winstgevend bedrijf' dan als een voetbalclub.

Bij een beursgang is vaak 10 procent of meer van de aandelen voorbehouden voor de kleine belegger. Door het populaire karakter - Club Brugge is op de Brusselse beurs de bekendste nieuwkomer sinds Bpost in 2013 - wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de retailtranche kan oplopen tot 20 procent. Belfius staat daarvoor in. Sowieso komt het gros van het geld van grote beleggers. De aandeelhoudersgroep rond voorzitter Bart Verhaeghe verkoopt voor naar schatting 150 à 200 miljoen euro aandelen.

Schermvullende weergave

Club Brugge kan over het recentste boekjaar uitpakken met een brutobedrijfswinst (ebitda) van 61 miljoen euro en een bedrijfswinst (ebit) van 35 miljoen op een omzet van 119 miljoen (volgens de internationale boekhoudnorm), leert een fragment uit een rapport dat een fondsbeheerder ons bezorgde (zie illustratie). Winstmarges van 51 procent (ebitda/omzet) en 29 procent (ebit/omzet) zijn uniek onder beursgenoteerde clubs. Club Brugge verkoopt zichzelf dan ook eerder als een 'normaal winstgevend bedrijf' dan als een voetbalclub. De winst komt vooral van de deelname aan de Champions League en van transferwinsten.

Terugkerend of niet?

De vraag is hoe terugkerend die winsten zijn. Heeft Club via zijn uitgekiende scouting en data-analyse een 'gouden formule' gevonden die garant staat om ook in de toekomst tegen een prikje een speler te kopen en tegen een veelvoud te verkopen? Blijven de historische rivalen Anderlecht en Standard in zak en as, waardoor Clubs regelmatige deelname aan de lucratieve Champions League verzekerd blijft? Het zijn onzekerheden die de beleggers moeten incalculeren.

Een ding staat vast: Club Brugge wordt een hoogrisicoaandeel. Hoe snel zijn volle stadia weer mogelijk postcorona? Wat als jeugdproduct Charles De Ketelaere zijn been breekt? Wat als de korting verdwijnt op de RSZ-bijdragen? Wat als het nieuwe stadion er toch niet komt in 2023-2024? Wat als het transfersysteem op de schop gaat? (Een voetbalkenner noemde het deze week legale mensenhandel). En wat als de BeNeliga een eeuwige droom blijft?

Al die risico's zullen netjes uitgeschreven staan in de rubriek 'risicofactoren' van het prospectus. We raden elke geïnteresseerde belegger aan ze toch maar te lezen.